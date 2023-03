Dr. Martín Cesarini: "Antes bastaba con el cuadro de la enfermera pidiendo silencio. Hoy pedimos que no nos fajen"

AUDIO. La violencia contra el personal de salud sigue en ascenso. En los últimos días, una protesta en Berisso por la presunta mala atención que recibieron derivó en escándalo, con daños materiales y personas heridas. La opinión del presidente de la Agremiación Médica Platense.

En los últimos años la violencia contra el personal de salud fue en ascenso en concordancia con la violencia que se refleja en una sociedad en la cual se han perdido todos los límites.

El personal de salud en su conjunto está a merced de la violencia cuando ejerce su trabajo, que es el de curar a los enfermos. Médicos de guardia, de emergencias y en unidades de Terapia Intensiva, además del gran stress que sufren por el ejercicio de su profesión, tienen que lidiar con la amenaza constante de ser agredidos por terceros que reclaman atención en un sistema de salud claramente en crisis.

Por caso, en los últimos días, cinco personas protestaron en Berisso por la presunta mala atención que recibieron y desataron un escándalo, con el saldo de daños materiales y personas heridas.

Según se informó, los agresores habrían exigido la más rápida atención de un hombre que presentaba un corte superficial –una herida que habría tenido como origen una refriega que estalló en una jineteada realizada en la zona, que había derivado en incidentes- y como la atención se demoraba más de lo que esas personas consideraron pertinente, comenzaron los gritos. Todo derivó en roturas del mobiliario, puertas y ventanas en el sector de la guardia, en una situación que quedó superada con la llegada del personal de guardia y luego de la policía.

Consultado sobre los reiterados hechos de violencia contra médicos y enfermeros, el presidente de la Agremiación Médica Platense, Dr. Martín Cesarini sostuvo que "es una conducta sistemática instalada. Desde hace más de siete años venimos planteando esta problemática y en este tiempo no solo no ha cambiado nada sino que se ha profundizado".

En diálogo con La Redonda 100.3, el directivo manifestó que "esta situación no excede a lo que sucede en la sociedad en general. Estamos ante conductas totalmente disruptivas. Cuando yo era chico en los hospitales veía el cartelito de la enfermera pidiendo silencio. Hoy eso quedó totalmente obsoleto. Hoy estamos pidiendo que no nos fajen, estamos pidiendo que pongan rejas o un blindex en una guardia, que haya presencia policial en la puerta durante las 24 horas. No deberíamos estar trabajando en un ámbito así".

La entrevista completa, en la web de La Redonda: