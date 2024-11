Cómo funcionará el "Tinder" para docentes y no docentes de colegios privados que buscan trabajo

AIEPBA, la entidad que agrupa a 2300 servicios educativos privados en territorio bonaerense, presentó el lanzamiento de EDUPrivada, una nueva plataforma que surge para dar respuesta a una necesidad en el sector: la búsqueda y selección de personal docente y no docente para las escuelas.

Se trata de una herramienta integral que permite a las escuelas publicar avisos para cubrir puestos vacantes o buscar perfiles que se adapten a sus necesidades. La plataforma está diseñada para abordar todas las necesidades de las escuelas de gestión privada en todos los niveles y modalidades.

Consultada al respecto, la presidenta de AIEPBA, Marina Bermúdez, contó que "la idea nació en 2022. Veíamos que cuando las escuelas necesitaban un candidato apelaban a la publicación de un aviso en los diarios o hacían circular la novedad, contactando a unos y otros. Era sumamente dificultoso, y a eso hay que sumarle que en determinadas disciplinas, como inglés, tecnología o maestras de grado, faltan docentes. No queríamos sumar más obstáculos a esa situación. Por eso se ideó esta plataforma", que muchos la comparan con el funcionamiento de "Tinder", la famosa app de citas.

En diálogo con La Redonda 100.3, la dirigente agregó que "básicamente, esta nueva herramienta vincula oferta y demanda de todas las escuelas de gestión privada del país. No quisimos limitarla a una jurisdicción porque incluso ahora, desde la pandemia, se pueden dar clases virtuales. La plataforma está pensada para satisfacer demandas escolares, ya sea para personal docente como no docente, como personal administrativo, cocineros, etc".

