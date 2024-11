Joaquín Tobio Burgos, tras su segundo gol en Primera: "Estoy tranquilo, disfrutando mucho cada partido"

El pasado lunes, Joaquín Tobio Burgos, de 19 años, convirtió el segundo gol con la camiseta de Estudiantes en la actual Liga Profesional. Fue a los 37' del primer tiempo cuando, aprovechando una asistencia de Alexis Manyoma, puso el 1 a 1 del Pincha ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, por la vigésimo-primera fecha del certamen.

El delantero original de Chascomús, que llegó a Primera tras recorrer las divisiones inferiores del Pincha desde la Quinta, ya había marcado en la noche de su debut contra Banfield, en el estadio Florencio Sola, partido que los albirrojos ganaron por 2 a 1.

"El partido ante San Lorenzo me dejó una mezcla de sensaciones. Me fui contento por el gol pero, por otro lado, sentí que lo podríamos haber ganado. Tuvimos bastante llegadas pero no las supimos concretar", comentó sobre el partico ante los azulgranas. "Los centrales de ellos eran muy altos, muy fuertes, y nosotros, al no jugar con un 9 definido, sabíamos que no podíamos insistir con centros. Igual, supimos acomodarnos y les llegamos bastante. Solo nos faltó ese segundo gol".

En diálogo con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, el juvenil también habló de su presente en la Primera de Estudiantes. "Estoy tranquilo, disfrutando mucho cada partido. Esto es lo que siempre quise hacer, por eso lo disfruto. Desde chico soy así, me tomo las cosas de manera tranquila y eso intento llevarlo a cabo en la cancha".

Esa serenidad que lo define quedó en evidencia en el partido del lunes al momento de definir la jugada que terminaría con la pelota en el fondo del arco rival. "En el gol ante San Lorenzo la pelota no me vino fácil, tuvo un pique previo y le tuve que 'matar' el efecto. Cuando le estaba por pegar pensé que pifiaba, pero sabía que tenía que pegarle despacio, si lo hacía fuerte la tiraba afuera", comentó:

