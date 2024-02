Miguel Schiariti: "Todo parece indicar que Milei va a dejar trabajar a la industria de la carne"

AUDIO. El presidente de la Cámara de Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina se refirió a la situación que atraviesa el sector cárnico tras los dos primeros meses de la administración de Javier Milei.

Durante el gobierno de Alberto Fernández se encontraba prohibida la exportación de determinados cortes de carnes. Sin embargo, el nuevo Gobierno de Javier Milei impulsó la libre exportación de los productos del sector cárnico.

Esta y otras medidas de la actual gestión fueron celebradas por el presidente de la Cámara de Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, Miguel Schiariti. "Desde el sector de ganados y carnes, tenemos buena relación con el Gobierno nacional, sobre todo luego que cayera el intento del Poder Ejecutivo de aumentar las retenciones al 15 por ciento y de la liberación de las exportaciones, que es una buena medida".

En esa línea, agregó que "todo nos está diciendo que este Gobierno va a dejar trabajar a los productores agropecuarios y va a dejar trabajar a la industria, y esto es algo que no ocurrió en los últimos 20 años, excepto durante el gobierno de Mauricio Macri".

No obstante, en diálogo con La Redonda 100.3, el dirigente aclaró que estas condiciones no significan que vaya a estabilizarse, en el corto plazo, el precio de la carne en el mostrador. "Hay que recordar que venimos de 15 meses de sequía, que generaron que este año tengamos entre 700.000 y 800.000 terneros menos. En los últimos meses del año pasado también se mandaron a frigorífico hembras jóvenes porque no se las podía mantener en el campo por la sequía. Es decir, estamos estimando que este año la producción de carne va a ser entre un 8 y 10 por ciento menor que la normal, y eso puede producir aumentos en los precios de la carne. No desmesurados, pero aumentos al fin".

La entrevista completa, en el audio adjunto: