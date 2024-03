Diego Valente y los motivos de una renuncia que en su momento hizo ruido en Estudiantes: "Lo hice siguiendo mis convicciones"

AUDIO.- El ex dirigente albirrojo repasó los hechos por los cuales decidió dejar su cargo de secretario de Fútbol Amateur, a fines de agosto del año pasado. "Decidieron cambiar al coordinador de los profesores, yo no estuve de acuerdo y preferí dar un paso al costado", subrayó.

Casi siete meses después de haber renunciado a su cargo en la comisión directiva de Estudiantes, Diego Valente contó los entretelones de su decisión, que en aquellos primeros días de septiembre del año pasado fue una verdadera sorpresa.

El hijo del ex presidente Edgardo Valente estaba a cargo del fútbol amateur y, en ese momento, se informó que dejaba su cargo por diferencias con otros integrantes de la CD albirroja. Además, sorprendió que se alejara a poco meses de que la actual Comisión termine su mandato (N. de la R.: Juan Sebastián Verón volverá a ser el presidente de Estudiantes. El próximo 6 de abril se celebrará la Asamblea Anual Ordinaria, pospuesta por pandemia y, sin lista opositora, la Brujita reemplazará a Martín Gorostegui e iniciará su tercer mandato).

En un extenso diálogo con "El Equipo Deportivo", Valente repasó las circunstancias en las que renunció. "Todas mis decisiones son muy pensadas y charladas con mi papá y mi hermano. Yo soy un tipo de carácter fuerte, no soy un tipo fácil, tengo mis convicciones, y siempre traté de manejarme así, tanto en el Club como en la vida", comenzó diciendo. Y agregó: "Voy por la vida con la cabeza en alto, siempre tratando de hacer lo mejor por Estudiantes. Si algún día no fue así, no fue adrede. Fue por falta de experiencia o tal vez de capacidad, no lo sé".

En esa línea, recordó que "mientras yo estuve en el fútbol juvenil del club, hablaba mucho con Marquitos Angeleri. Siempre tuve una excelente relación con toda la gente del fútbol profesional. La verdad es que me saco el sombrero ante todos porque nunca nos faltó apoyo. Los padres pueden estar tranquilos que los chicos están cuidados en el Club. En esos días, hablando con Angeleri, surgió la posibilidad de traer a Fernando Kuyumchoglu. Cuando ya lo teníamos apalabrado, me consultaron y dije que me parecía bien. Me parecía que era yo la persona que tenía que dar la cara y así lo hice y hablé con él. Era el momento de dar un salto de calidad. Fernando es una persona de bien y está muy bien visto por su actividad".

"Seguimos trabajando", continuó Valente, "pero después llegó otra decisión para cambiar al coordinador de los profesores del fútbol amateur. Yo no estuve de acuerdo y, ante la decisión tomada, preferí dar un paso al costado. A lo mejor no fue prolijo. Se acercó Sebastián (Verón) a hablarme pero al día siguiente yo me iba de vacaciones. Si algo hice mal fue por falta de experiencia, no quise perjudicar ni molestar a nadie. Además, lo hice siguiendo mis convicciones. Si le tengo que pedir a un colaborador mío que tiene que dar un paso al costado le tengo que dar las explicaciones pertinentes. No puedo decirle que se tiene que ir porque sí. Por otra parte, yo estaba desgastado, estaba cansado, no por problemas internos sino porque es una actividad que te lleva mucho tiempo".

Por otra parte, admitió que estaba entusiasmado con el proyecto que había traído Fernando Kuyumchoglu para el fútbol juvenil, quien renunció a fines de septiembre del 2023 luego de estar pocos meses en el cargo. "Me había entusiasmado por su manera de trabajar, su forma de tratar a los chicos. Nos podía dar un salto de calidad en cuanto a los contactos que él tiene para la captación de los chicos. Pero, bueno, trabajé muy poco con él porque decidí dar un paso al costado. Después le pasó a Fernando también, que no quiso seguir"

Finalmente, afirmó que desde entonces no ha vuelto a dialogar con Juan Sebastián Verón, aunque aclaró que mantiene una buena relación con sus sucesores en el área. "Tengo la mejor relación con los chicos que quedaron, con la gente que se hizo cargo. Incluso, si me necesitan yo siempre voy a estar, pero no solamente para el fútbol amateur. Lo estaré para la gente del volley o para el básquet. Nosotros somos gente del Club y siempre vamos a estar para el Club".

La entrevista completa, en el audio adjunto: