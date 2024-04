Francisco Gliemmo: "Para las pymes, es difícil mantener los puestos de trabajo si cae la actividad económica"

AUDIO.- El presidente honorario de la Unión Industrial del Gran La Plata se refirió al informe revelado por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, que da cuenta que la actividad económica cayó 4,5% en la Provincia durante el primer mes del año.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, publicó un informe en el que da cuenta que la actividad económica cayó 4,5 por ciento en la provincia de Buenos Aires durante el primer mes del año.

Según el Estimador Mensual de Actividad económica que publicó el Ministerio de Economía, la construcción fue la más perjudicada con una caída del 16,9 por ciento en el bimestre compuesto entre diciembre 2023 y enero 2024.

El funcionario de Kicillof apuntó contra las políticas nacionales de Javier Milei. “No se puede estabilizar la macroeconomía si se destruye la producción”, aseguró.

Consultado al respecto, el presidente honorario de la Unión Industrial del Gran La Plata, Francisco Gliemmo, afirmó que "es cierto, bajó mucho la actividad y eso es muy preocupante. Toda esta situación hace que el sector de las pymes se vea fuertemente comprometido porque si no hay actividad es difícil mantener los puestos de trabajo. Si a este problema, le sumamos la recesión y la inflación, se conforma un combo complicado".

En diálogo con La Redonda 100.3, el experimentado dirigente expresó que "la ansiedad aumenta porque, además, no hay medidas que tiendan a generar trabajo. Está perfecto que se esté buscando el equilibrio fiscal porque es condición sine qua non pero paralelamente tendrían que escuchar propuestas de medidas para generar empleo, fundamentalmente para el sector pyme, y eso es lo que todavía no se ve".

La entrevista completa, en el audio adjunto: