Juan Carlos Basílico, sobre el aumento en los combustibles: "Un 20% es una barbaridad, pero son órdenes del Gobierno"

A partir del próximo sábado, 1 de junio, habrá un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores cuando se traslade a los precios el impuesto a los combustibles que este martes subió por decreto el Gobierno de Javier Milei.

El Gobierno nacional oficializó la suba del Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDL), gravámenes que impactarán en los precios de la nafta y el gasoil. En términos reales, los valores subirán un 20,44 por ciento para las naftas y un 11,26 por ciento para el gasoil.

Consultado al respecto, el presidente de la Federación de Empresarios del Combustible de la Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Basílico, expresó que "la suba de los impuestos está en el Boletín Oficial de hoy, por lo que esperamos que desde el 1 de junio suban los combustibles, si es que no lo echan para atrás. Pero creemos que esta vez va a venir el aumento, lo postergaron el mes pasado pero ahora, al salir en el Boletín Oficial, parece que será efectivo".

En declaraciones que formuló esta mañana en La Redonda 100.3, el dirigente admitió que "un aumento del 20% es una barbaridad pero nosotros, los estacioneros no podemos hacer nada, no nos podemos meter. Son órdenes del Gobierno. Tiene que ver con aumentos en los impuestos que no se cobraron en el 2021 y también porque las petroleras presionan para que aumenten".

En esa línea, recordó que "antes se decía que un dólar valía lo mismo que un litro de nafta y ya estábamos en esos parámetros. Por eso no entiendo estas cosas".

En otro orden, Basílico anticipó que "en las próximas horas" habría novedades respecto del faltante de gas, que desde hace dos semanas está afectando el expendio de GNC. "Compraron combustibles afuera. Nos dijeron que encargaron 20 barcos y que están llegando este fin de semana. Y nos dicen que habría 10 barcos más la semana que viene. Con eso, pienso, ya se debería normalizar la situación", subrayó.

La entrevista completa, en el audio adjunto: