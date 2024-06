Luciano Sanguinetti y los cambios en la secundaria: "La repitencia no mejora el rendimiento de los alumnos y fomenta el abandono"

En el territorio bonaerense, a partir del próximo año, se eliminará el sistema de repitencia tradicional en la escuela secundaria.

Esta decisión fue explicada hoy, en conferencia de prensa, por el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, quien detalló que en el nuevo esquema la importancia estará puesta en la acreditación de asignaturas aprobadas y no en los años.

Consultado al respecto, el director del Observatorio de Calidad Educativa, Luciano Sanguinetti, opinó que "en líneas generales, la decisión me parece correcta. Había un consenso importante dentro de los ambientes académicos que hacen un seguimiento y trabajan en las líneas educativas, respecto de la necesidad de intervenir el ciclo secundario e impulsar algún tipo de modificación. Se trata de una estructura que lleva casi 100 años sin grandes modificaciones, en esa tradición mesocrática, básicamente selectiva, que servía para que los hijos de los sectores medios transiten hacia la formación superior".

En diálogo con La Redonda 100.3, el dirigente agregó que "cuando la escuela secundaria se hace obligatoria, en 2006, se llena de jóvenes que no vienen de esos sectores medios cuyo horizonte no es, en primer término, la formación superior. Entonces, el modelo tradicional de materias, rígido, no responde a esa demanda, sumado a que estamos viviendo un cambio cultural, tecnológico, económico, etc., que hace que la escuela ya no sea la única fuente de información y conocimiento. Esa estructura, la tradicional, está en crisis. Y en esa línea decimos que es bienvenido un cambio que apuesta a modernizar la escuela secundaria".

Respecto de la eliminación de la repitencia, puntualmente, Sanguinetti expresó que "todas las sugerencias, nacionales e internacionales, ya decían que eso no era una buena estrategia para mejorar el rendimiento de los alumnos y que, por el contrario, fomentaba el abandono. Y ese dato no es menor en nuestro país, donde tenemos un promedio de abandonos del 15% en todo el país".

