Fernando Gray, candidato a diputado nacional: "Me preocupa el modelo de país de Milei"

AUDIO Y VIDEO.- De visita en los estudios de La Redonda 100.3, el referente de Unión Federal repasó temas de campaña, con vistas a los próximos comicios legislativos.
Escuchar esta nota
A menos de dos semanas para las elecciones nacionales legislativas de medio término, Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado nacional por Unión Federal, visitó este miércoles La Redonda. Una charla con temas variados de cara a los comicios del próximo domingo 26 de octubre. "Somos una alternativa seria para los tiempos que vienen", aseguró.
"En este tramo final de la campaña, estamos realizando muchas recorridas por el Conurbano y también por el interior de la Provincia, además de atender las cuestiones de mi municipio, donde tengo mucha actividad de gestión", comenzó diciendo Gray.
En su visita al programa "Inteligencia Artesanal", el candidato de Unión Federal resaltó que ha mantenido reuniones con distintos sectores de la economía bonaerense. "En Mar del Plata tuve encuentros con gente de sectores trascendentes como el pesquero y el textil, que tiene empresas que están atravesando un momento complejo producto de la apertura de las importaciones. También me reuní con empresarios del sector turístico, hotelero y gastronómico. A Bahía Blanca fui por medio día y me quedé dos jornadas por la cantidad de actividades que realizamos con sindicatos, cámaras de comercio, emprededores. Y visité el centro-oeste provincial, que está un poco fuera de agenda porque desde marzo está inundado. Hace meses que los productores están perdiendo todo, en ciudades grandes como Nueve de Julio o Bragado. Como verán, estuve alternando por distintos puntos del territorio bonaerense".
Yendo a la actualidad de la política nacional, Gray se refirió al nuevo viaje que Javier Milei emprendió a los Estados Unidos, el undécimo desde que asumió la jefatura de Estado. "Es curioso que el Presidente tenga más viajes al exterior que al interior del país. Cuando uno le da más importancia a lo de afuera que a lo nuestro, o viajás solo por recibir un premio no se en donde, estamos en problemas, como país. No hay funcionarios nacionales recorriendo las zonas inundadas, por eso la situación me preocupa".
Por otra parte, Gray también tuvo una mirada crítica a situaciones político partidarias. "Nuestro partido, yo soy peronista, tiene su base en la cultura del trabajo. La promoción del trabajo es lo más importante para nosotros. Admito que sectores de nuestro espacio fueron desvirtuando ese concepto con los años, fueron convirtiendo eso en un plan o programa social. Decimos que el objetivo debe ser la generación de trabajo genuino y para eso tiene que haber inversiones. En nuestro municipio, por ejemplo, a cada empresa que se radica no les cobramos tasas por 10 años, y así llegaron firmas de logísiticas grandes, como Mercado Libre, por ejemplo. Por eso me preocupa que el Gobierno nacional y este modelo de pais no cuide al que produce, al que da empleo".
La entrevista completa, en el audio adjunto.
