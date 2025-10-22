Presentan el libro "Resistir en soledad", historias de pandemia

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela
AUDIO.- La obra de la doctora infectóloga Soledad Firpo recoge testimonios y vivencias de distintos sectores de una comunidad puntual, en este caso la ciudad de Coronel Suárez, durante los años más duros del COVID-19.
La médica infectóloga Soledad Firpo es la autora de “Resistir en soledad - Historias de pandemia", un libro que tiene como común denominador historias de resistencia ante la crisis sanitaria desatada por el coronavirus en 2020.
Se trata de un texto que consta de 32 capítulos, que en 280 páginas describen diferentes vivencias no solo del personal de salud, sino de distintos actores de una comunidad: un adolescente, ancianos, una periodista, el jefe de recursos humanos de una fábrica, un sacerdote o un paciente que padeció la enfermedad con una larga internación, entre otros.
La presentación será el 29 de octubre en la localidad de Coronel Suárez, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, de donde es oriunda la autora, aunque en breve también se anunciará un evento similar en La Plata. Cuenta con prólogos de la profesora, doctora Silvia González Ayala y del doctor Diego Maurizi. Próximamente estará disponible en las librerías, como así también en Mercado Libre y Amazon.
En diálogo con la radio La Redonda 100.3, Firpo señaló que "este es un libro al que le fui dando forma durante casi dos años, analizando todo lo que había pasado y nos tocó vivir. Hablo de las decisiones que debíamos tomar ante una situación totalmente desconocida, y de la manera de afrontar esas angustias por tantos días de dolor y de pérdidas".
En esa línea, la autora agregó que "la idea de escribir este libro apareció en el inicio mismo del aislamiento, allá por abril o mayo del 2020. Un dia le pregunté a mi mentora, que es la reconocida infectóloga Silvia González Ayala, por la bibliografía existente de la última pandemia que se había registrado, la de fiebre española en 1918. Buscando ese material pensé que en algún momento iba a tener que escribirse lo que nosotros estábamos viviendo ahora. Y así fue como en mi lugar, que es Cononel Suárez, una ciudad de 44.000 habitantes, comencé a escribir, de a ratos, todo lo que estaba pasando".
La entrevista completa, en el audio adjunto:
