Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Espectáculos

Presentan el libro "Resistir en soledad", historias de pandemia

AUDIO.- La obra de la doctora infectóloga Soledad Firpo recoge testimonios y vivencias de distintos sectores de una comunidad puntual, en este caso la ciudad de Coronel Suárez, durante los años más duros del COVID-19.

Presentan el libro "Resistir en soledad", historias de pandemia
22 de Octubre de 2025 | 13:16

Escuchar esta nota

La médica infectóloga Soledad Firpo es la autora de “Resistir en soledad - Historias de pandemia", un libro que tiene como común denominador historias de resistencia ante la crisis sanitaria desatada por el coronavirus en 2020. 

Se trata de un texto que consta de 32 capítulos, que en 280 páginas describen diferentes vivencias no solo del personal de salud, sino de distintos actores de una comunidad: un adolescente, ancianos, una periodista, el jefe de recursos humanos de una fábrica, un sacerdote o un paciente que padeció la enfermedad con una larga internación, entre otros.

La presentación será el 29 de octubre en la localidad de Coronel Suárez, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, de donde es oriunda la autora, aunque en breve también se anunciará un evento similar en La Plata. Cuenta con prólogos de la profesora, doctora Silvia González Ayala y del doctor Diego Maurizi. Próximamente estará disponible en las librerías, como así también en Mercado Libre y Amazon.

En diálogo con la radio La Redonda 100.3, Firpo señaló que "este es un libro al que le fui dando forma durante casi dos años, analizando todo lo que había pasado y nos tocó vivir. Hablo de las decisiones que debíamos tomar ante una situación totalmente desconocida, y de la manera de afrontar esas angustias por tantos días de dolor y de pérdidas". 

En esa línea, la autora agregó que "la idea de escribir este libro apareció en el inicio mismo del aislamiento, allá por abril o mayo del 2020. Un dia le pregunté a mi mentora, que es la reconocida infectóloga Silvia González Ayala, por la bibliografía existente de la última pandemia que se había registrado, la de fiebre española en 1918. Buscando ese material pensé que en algún momento iba a tener que escribirse lo que nosotros estábamos viviendo ahora. Y así fue como en mi lugar, que es Cononel Suárez, una ciudad de 44.000 habitantes, comencé a escribir, de a ratos, todo lo que estaba pasando". 

La entrevista completa, en el audio adjunto:

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. ¿No será mucho? A Tinelli le cortaron el jean y mostró sus partes íntimas en el streaming

LE PUEDE INTERESAR

El cumpleaños del presidente Javier Milei: íntima celebración en Olivos, los preparativos para el gran cierre en Rosario

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

VIDEO. Un club de La Plata vende su histórica sede: el proyecto detrás de una operación que sorprendió al barrio La Loma

Aniversario 143° de La Plata: así serán los festejos en Plaza Moreno

Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?
Últimas noticias de Espectáculos

Sigue el enfrentamiento entre Ulises Jaitt y su sobrino Valentino: denuncias, insultos y dolor familiar

Nancy Pazos va “por todo” contra Mariana Brey: “Voy a sacarle plata”

Preocupa Flor Vigna tras publicar impactantes fotos: “Cuando no me animaba”

En Magdalena: Morena Rial pidió atención psiquiátrica y espera la prisión domiciliaria desde el penal
Policiales
El cuerpo hallado en Río Negro es de un joven 20 años que había desaparecido hace dos semanas
Condenaron a prisión perpetua a la ex policía que mató a sus dos hijos en San Luis
La familia de Paola Lens dijo que “no sabe qué pasó” con la joven luego de presentarse en una comisaría
Eduardo Vázquez, femicida de Wanda Taddei, podría acceder al beneficio de las salidas transitorias
Tres personas en situación de calle amenazaron y agredieron a efectivos policiales a metros del Hospital San Martín
Información General
Magdalena tendrá el primer parque solar universitario de América Latina
Chau a la Ley de Nietos: último día para pedir turno y tramitar la ciudadanía española
"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados
Investigadores de la UNLP, en una campaña oceanográfica a bordo del buque Falkor (too): qué busca la expedición
"Decime qué se siente": a puro talento, el equipo de Argentina ganó el Mundial del Petróleo
Deportes
Estudiantes vuelve a entrenarse en UNO y apunta a la recuperación de varios de sus futbolistas
Enzo Fernández convirtió en la goleada 5 a 1 del Chelsea al Ajax por la tercera fecha de la Champions
El “Papu” Gómez vuelve al fútbol: fue presentado en un club de Italia
Con Mastantuono, el Real Madrid le ganó 1 a 0 a Juventus por la Champions League
Otro dolor de cabeza para Zaniratto: Melluso volvió a lesionarse y tendrá que buscar al reemplazante
La Ciudad
El Tren Roca a La Plata, con servicio limitado tras un accidente en Berazategui
Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá
Una multitud por un empleo en La Plata: cientos de jóvenes hicieron cuadras de cola para dejar CV en un local de 12
“Hace meses” piden arreglos a ABSA por una pérdida de agua en Villa Elvira
En una esquina de Tolosa “no se puede cruzar” por una pérdida de agua

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla