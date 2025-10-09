José Daniel Ponce y su recuerdo de Russo: "Miguel me ayudó mucho en mis comienzos y siempre le estaré agradecido"

La Junta Electoral rechazó el pedido para reimprimir las boletas
AUDIO.- Miguelo y el Bocha integraron, junto a Sabella y Trobbiani, el mediocampo del Estudiantes bicampeón de los `80. En "El Equipo Deportivo", repasó anécdotas de aquellos años junto a Russo. Y resaltó su perfil de líder. "Me decía: Bocha, vení, porque hay quilombo con algo que dijiste, vamos a arreglarlo".
Escuchar esta nota
La historia de amor entre Miguel Ángel Russo y Estudiantes comenzó en 1975, cuando llegó al club recomendado por un buscador de talentos que vio en él algo distinto. Debutó en noviembre de ese año en un empate ante San Martín de Tucumán por el Campeonato Nacional, bajo la conducción de Carlos Salvador Bilardo.
A partir de ahí, construyó una carrera como jugador en la que solo lució los colores pincharratas: 432 partidos a lo largo de catorce temporadas consecutivas. En esos años, Russo fue una pieza central del mediocampo, compartiendo equipo con figuras como Marcelo Trobbiani, José Daniel Ponce y Alejandro Sabella (los cuatro de la foto ilustrativa). Fue capitán y líder del Estudiantes bicampeón del Metropolitano `82 y el Nacional `83.
Precisamente, uno de los jugadores citados, el "Bocha" Ponce, dialogó con la radio La Redonda 100.3, tras conocerse el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. "Estoy triste por esta noticia. Uno busca que nadie pase por esto porque es duro. En los últimos tiempos veíamos que Miguel no estaba bien. Envío mis condolencias a toda la familia y los amigos. Es una pena para todo el pueblo de Estudiantes. Fue un muchacho que jugó toda la vida en el club", expresó.
En la charla que mantuvo con el programa "El Equipo Deportivo", Ponce recordó que "tuve la fortuna de llegar a Estudiantes y de entrada compartir muchos momentos con los chicos del primer equipo. José Luis Brown, Patricio Hernández, Miguel Russo, Hugo Gotardi, Abel Herrera y Juan Ramón Verón, entre otros, siempre nos aconsejaron, nos acercaron y nos hicieron participar. Eran verdaderas clases de moral, de ética, de profesionalismo, para mejorar, practicar o entrenar. Todos se portaron muy bien con nosotros, los más jóvenes, en nuestros comienzos y eso uno lo agradece".
En tal sentido, Ponce destacó el rol de consejero que tuvo Russo para con él. "Alguna vez, Miguel me dijo: "Bocha, vení, porque hay quilombo con vos, vamos a arreglarlo". Era por algo que yo había dicho y él trataba de enseñarme que las cosas no eran como yo decía. En esos tiempos yo era medio díscolo y él siempre tuvo su manejo, que yo compartía o no, pero sí guardo un buen recuerdo de esos años, de los abrazos, de todo el esfuerzo que le metimos juntos, de los éxitos que tuvimos como compañeros. Por eso, años más tarde, cuando nos encontrábamos, yo jugando para otro equipo y el dirigiendo, siempre me acercaba a joderlo con algo. Teníamos confianza. Creo que podríamos haber sido más amigos, quizá no dio por cuestiones de edad, pero me quedo con lo que ya dije: Miguel me ayudó mucho en mis comienzos y siempre le estaré agradecido".
Ya en el terreno de las anécdotas, y hablando del exitoso Estudiantes de principios de los '80, el "Bocha" recordó momentos de aquel famoso mediocampo que integró junto a Russo, Marcelo Trobbiani y Alejandro Sabella. "No es cierto que él único peón que recuperaba la pelota era Miguel, mientras los demás nos dedicábamos a divertirnos. Eso es un mito. Lo que pasa es que todos me retaban a mi. Me decían 'pendejo, largá la pelota'. Pero Sabella tampoco la largaba y Trobbiani no le decía nada, como sí me recriminaba a mí".
Y agregó: "Nos reíamos mucho. Miguel me decía: 'vos tocala cortita, nada más'. Pero lo cierto es que todos lo ayudábamos a Russo, yo me tiraba unos metros atrás para correr y meter, no al nivel de él, claro, que se tiraba al piso y te mordía para recuperar la pelota. En ese equipo se corria de área a área, hacíamos relevos, ocupábamos posiciones. Bilardo nos pedía que nosotros cuatro fuéramos los que ordenáramos al resto, y como equipo entendimos muy bien lo que teníamos que hacer".
La entrevista completa, en el audio adjunto:
