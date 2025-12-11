Presentan una hoja de ruta para fortalecer la alfabetización en las provincias

Escándalo en AFA: allanan la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y Toviggino
AUDIO.- La guía fue lanzada por "Argentinos por la Educación". En las pruebas nacionales, 3 de cada 10 estudiantes de tercer grado se consideran rezagados en su desempeño lector y menos de la mitad de los alumnos alcanza el nivel esperado de lectura.
Escuchar esta nota
Argentinos por la Educación presentó la "Hoja de ruta para la alfabetización", una guía destinada a fortalecer la planificación e implementación de políticas de alfabetización en las provincias.
El documento reúne evidencia nacional e internacional, entrevistas con expertos de Brasil, Chile, Colombia y Portugal, y la experiencia del trabajo conjunto con equipos técnicos de más de 15 jurisdicciones argentinas que se encuentran implementando sus planes de alfabetización.
El desafío es urgente: en las pruebas nacionales Aprender Alfabetización 2024, 3 de cada 10 estudiantes de 3° grado se consideran rezagados en su desempeño lector y menos de la mitad de los alumnos –el 45%– alcanza el nivel esperado de lectura.
Federico del Carpio, coordinador de Política Educativa de "Argentinos por la Educación", contó que "este documento es amplio y se propone presentar una guia con elementos para implementar de manera más robusta los planes de alfabetización".
En diálogo con La Redonda 100.3, el directivo agregó que "se trata de un tema serio para la Argentina, que está bajo la lupa desde hace unos años porque la mitad de los chicos de nuestro país no puede comprender un texto a la edad adecuada".
En esa línea, agregó: "sabemos que cada provincia está trabajando en el tema y ha impulsado su propio plan de alfabetización. Lo que hicimos nosotros es empezar a juntar evidencia en el plano internacional, averiguamos cómo trabajan al respecto otros países y relevamos junto a las jurisdicciones provinciales cuáles son las cosas que están funcionando y las que no pueden faltar para que empiecen a verse buenos resultados. Producto de todo ese recorrido, armamos esta guía, que reúne 30 elementos, entre ellos el compromiso político al más alto nivel, la asignación presupuestaria, la formación docente y la distribución de libros".
La entrevista completa, en el audio adjunto:
