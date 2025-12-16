El asado para Navidad viene con aumento: algunos cortes parrilleros subieron casi el 30%

Con la llegada de las fiestas, el tradicional asado vuelve a ser protagonista en la mesa de los argentinos, pero este año con un dato que preocupa: de acuerdo al INDEC, la carne subió un 13% durante el mes de noviembre, cinco veces más que el índice de inflación. Aunque, según el corte, productores aclaran que los incrementos son mayores.

La fuerza detrás de los aumentos reside, en parte, en la necesidad de los productores de recomponer los valores tras un período de atraso en el precio de la hacienda en pie, y en la fuerte demanda interna que comienza a competir con la exportación.

Leonardo Rafael, presidente de la Cámara de Matarifes y abastecedores, admitió que "en algunos casos, los aumentos llegan casi al 30%, pero también es justo remarcar que los precios no se movían desde hace casi un año. De todos modos, la carne sigue siendo barata para las juntadas, es un producto rendidor y gran fuente de proteínas".

En diálogo con La Redonda 100.3, el directivo agregó que "no obstante eso, el principal problema del mercado cárnico es la producción. Estamos estancados desde hace más de 40 años, ese es el problema de raíz. En la década del 70 teníamos 49 o 50 millones de cabezas de ganado, con 25 millones de habitantes, y hoy tenemos el mismo stock con 47 millones de personas viviendo en el país. Productos de las malas políticas implementadas, no tenemos la hacienda que necesitamos para acompañar los platos de toda la Argentina, más la exportación".

La entrevista completa, en el audio adjunto: