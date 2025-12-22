VIDEO. Regalos de Navidad: las jugueterías de La Plata se mueven al ritmo de las promociones bancarias

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia
AUDIO.- Las promos con bancos y billeteras virtuales marcan el pulso de las compras en los días previos a la llegada de la Nochebuena. Descuentos en efectivo, pago en cuotas, reintegros y demás. La visión de un comerciante del rubro.
Escuchar esta nota
Los centros comerciales de La Plata y la región registran, por estos días, un marcado aumento de la actividad comercial, impulsado principalmente por la venta de juguetes y regalos en la previa de Navidad.
De manera sostenida, la afluencia de público viene creciendo conforme se acerca el 24 de diciembre y, en ese marco, los comercios refuerzan sus ofertas con recambios de mercadería y promociones especiales.
"Con el correr de los años, nos hemos dado cuenta que Papá Noel lo que busca son promociones, así que inevitablemente los días de descuentos son los que marcan el mayor flujo de gente", admitió Ramiro Arcidiácono, propietario de la juguetería "Hobby Toys".
En diálogo con la radio La Redonda 100.3, el comerciante señaló que "este lunes y martes son los últimos días de promociones con tarjetas del Banco Provincia, que sabemos el peso que tiene en la ciudad de La Plata. Hay otros bancos importantes que también tienen descuentos en estos días, con pagos en cuotas y demás".
Sobre los tipos de juguetes preferidos por las familias, expresó que "las publicidades televisivas siempre marcaron el rumbo de las compras para estas fechas, aunque desde hace unos años, con la llegada de las redes sociales, lo que muestran los influencers en Tik-Tok, Instagram o YouTube tiene un peso importante. Por eso, como todo, el tipo de venta va mutando y nosotros tratamos de ir acomodándonos".
La entrevista completa, en el audio adjunto:
