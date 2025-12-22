Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

La Ciudad

VIDEO. Regalos de Navidad: las jugueterías de La Plata se mueven al ritmo de las promociones bancarias

AUDIO.- Las promos con bancos y billeteras virtuales marcan el pulso de las compras en los días previos a la llegada de la Nochebuena. Descuentos en efectivo, pago en cuotas, reintegros y demás. La visión de un comerciante del rubro.

22 de Diciembre de 2025 | 11:25

Escuchar esta nota

Los centros comerciales de La Plata y la región registran, por estos días, un marcado aumento de la actividad comercial, impulsado principalmente por la venta de juguetes y regalos en la previa de Navidad.

De manera sostenida, la afluencia de público viene creciendo conforme se acerca el 24 de diciembre y, en ese marco, los comercios refuerzan sus ofertas con recambios de mercadería y promociones especiales.

"Con el correr de los años, nos hemos dado cuenta que Papá Noel lo que busca son promociones, así que inevitablemente los días de descuentos son los que marcan el mayor flujo de gente", admitió Ramiro Arcidiácono, propietario de la juguetería "Hobby Toys".

En diálogo con la radio La Redonda 100.3, el comerciante señaló que "este lunes y martes son los últimos días de promociones con tarjetas del Banco Provincia, que sabemos el peso que tiene en la ciudad de La Plata. Hay otros bancos importantes que también tienen descuentos en estos días, con pagos en cuotas y demás".

Sobre los tipos de juguetes preferidos por las familias, expresó que "las publicidades televisivas siempre marcaron el rumbo de las compras para estas fechas, aunque desde hace unos años, con la llegada de las redes sociales, lo que muestran los influencers en Tik-Tok, Instagram o YouTube tiene un peso importante. Por eso, como todo, el tipo de venta va mutando y nosotros tratamos de ir acomodándonos". 

La entrevista completa, en el audio adjunto:

LE PUEDE INTERESAR

VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000

LE PUEDE INTERESAR

Hoy, con Cuenta DNI, descuento en un supermercado de La Plata: tope y reintegro
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados platenses denuncian faltante de recetas del PAMI y hablan de "odisea" para acceder a medicamentos

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

Tras abrochar a Fernández, ahora Gimnasia va por otro Nacho: ya hubo oferta formal por Miramón

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

Cambió el pronóstico y hay malas noticias para la cena de Navidad: calor agobiante y lluvias en La Plata

VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón
+ Leidas

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

Cambió el pronóstico y hay malas noticias para la cena de Navidad: calor agobiante y lluvias en La Plata

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

La pelota la tiene Eduardo Domínguez: Estudiantes ya le hizo una oferta y se espera la respuesta

La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami

Tras abrochar a Fernández, ahora Gimnasia va por otro Nacho: ya hubo oferta formal por Miramón
Últimas noticias de La Ciudad

Jubilados platenses denuncian faltante de recetas del PAMI y hablan de "odisea" para acceder a medicamentos

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Se define hoy el Súper Cartonazo por $1.000.000 y $300.000 por línea

Cuenta DNI activó hoy el descuento en dos hipermercados de La Plata: tope y reintegro
Policiales
Sur Finanzas: procesaron a la tesorera y dos custodios de la financiera vinculada a "Chiqui" Tapia
Cayó "El Santy" y buscan a "El Negro" por maniatar con cinta de embalaje a una familia y robar $300 mil
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad
VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Espectáculos
¡Bombazo! Luciana Salazar reveló los picantes mails que Martín Redrado le enviaba mientras estaba en pareja con Lulú Sanguinetti
Tras la polémica con Homero Pettinato: Sofía “La Reini” Gonet se despide de las redes
Se supo: un año después, Rolando Barbano explicó el desaire a Marina Calabró en los Martín Fierro, qué dijo
¡Se armó! El periodista Guillermo Salatino se metió en la interna familiar de Osvaldo y Gabriela Sabatini 
Acorralado: Ian Lucas contó todo sobre su relación con Evangelina Anderson 
Información General
El Gobierno dio luz verde al traslado de animales domésticos en trenes y micros de larga distancia: lo que hay que saber
Profesionales en el rebusque: la paradoja de los venezolanos en el país
Habilitan microencuentros pagos dentro del Parque Nacional Iguazú
Los números de la suerte del martes 23 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
Deportes
El futuro de Eduardo Domínguez, Ascacíbar, Medina y ¿un Estudiantes low cost?: Alayes habló de todo
La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami
VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”
La pelota la tiene Eduardo Domínguez: Estudiantes ya le hizo una oferta y se espera la respuesta
El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla