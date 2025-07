Las ventas minoristas de pymes no remontan: "La gente solo hace la compra del día"

Las pequeñas y medianas empresas sufren otra caída en sus ventas por la falta de consumo.

Tal como indica el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad comercial minorista registró una caída del 0,5% interanual a precios constantes, y retrocedió un 6,7% respecto al mes anterior.

Consultado al respecto, el vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, admitió que el consumo no repunta pese a la estabilidad que domina a los costos en góndola en los últimos 60 días. "Los precios prácticamente no han aumentado en los últimos dos meses y nosotros vemos que tenemos más tickets de ventas. Sin embargo, al final del día, el cierre de cajas nos da exactamente igual. No se traduce en una mayor recaudación, y eso es un símbolo de que la gente está con el dinero justo: viene y hace la compra del día, un paquete de fideos, un puré de tomates y listo. Eso es lo que estamos viendo".

En declaraciones que formuló en La Redonda 100.3, el dirigente expresó que "el gasto de la familia está en otro lado: en el pasaje del colectivo, en las boletas de los servicios de luz y gas, la prepaga, el combustible, los peajes. Esas obligaciones que sí aumentaron y que una familia debe afrontar, le quita al valor al sueldo y lo que uno destina a las compras de alimentos".

La entrevista completa, en el audio adjunto: