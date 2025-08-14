Juicio del caso Chocolate: el fiscal visitó a uno de los Albini en la cárcel y pidió ser apartado por "íntima amistad"
Juicio del caso Chocolate: el fiscal visitó a uno de los Albini en la cárcel y pidió ser apartado por "íntima amistad"
Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: cortes de tránsito, a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
Tasas, control sobre bancos y encajes: el BCRA dictó tres normas clave para frenar la suba del dólar
Enorme columna de humo en La Plata y otra vez alarma por un incendio: ¿Qué pasó?
Kicillof y las muertes por fentanilo: "Es uno de los desastres sanitarios más grandes que hubo"
Quedó inaugurado el ensanche y pavimentación de diagonal 74 en La Plata
Conmoción en La Plata: murió un hombre atropellado por un camión recolector
Dejaron a cuatro perritos encerrados en una combi en La Plata y desató la indignación en el barrio
La condena a Contardi, bajo la mirada de un fiscal platense: "El marido ya no tiene derecho a todo, eso no va más"
Emanuel Ortega letal contra Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, por criticar la condena al ex de Julieta Prandi
Provincia salió "al rescate" de ABSA a través de una ayuda financiera millonaria
El fuerte cruce entre Analía Franchín y Julieta Prandi tras la condena a su ex marido: "Lo padecí 20 años"
Nutricionistas bonaerenses denunciaron al influencer Santiago Maratea
Bavio festeja sus 124 años de historia con actividades para toda la familia
L-Gante aseguró que “la mujer que amo es Tamara” pero ella se arrepintió de la reconciliación: “Quiero estar sola”
Tarde de reuniones en Gimnasia, entre la CD y agrupaciones opositoras: de qué hablarán
EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”
Plan Canje 2025 de autos: descuentos de hasta 20% para comprar un 0km y detalles del proyecto que entró al Congreso
Trenes Argentinos lanzó la venta de pasajes de larga distancia para septiembre
Declaran constitucional el impuesto mínimo a los cigarrillos y obligan al "Señor del Tabaco" a pagar más de US$ 1.000 millones
Los Beatles y el primer recital en un estadio: a 60 años de un hito que cambió la historia de la música
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
VIDEO.- Así fue la presentación de Mastantuono en el Real Madrid: devoción por Messi y la emoción de sus padres
Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
Persecución y detención de un joven acusado de robar un auto en Ensenada
Del Ferrocarril Sud al General Roca: a 160 años del primer viaje en tren de Constitución al interior bonaerense
¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
AUDIO.- Desfile tradicional, almuerzo criollo, homenajes y espectáculos musicales marcarán la agenda del fin de semana en la vecina localidad. "Vengan a compartir en familia y con la tranquilidad característica de nuestro pueblo", invitó el intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade.
Escuchar esta nota
Con actos protocolares y shows musicales, Bartolomé Bavio se dispone a celebrar el 124 aniversario de su fundación. Será este sábado 16 y domingo 17 de agosto, con actividades cargadas de tradición, historia y música.
La localidad, que pertenece al partido de Magdalena y está ubicada a 38 kilómetros de La Plata, comenzará los festejos con la concentración para una cabalgata en el Centro Tradicionalista La Carreta. Luego será el turno de la inauguración del Monumento a Miguel de los Santos Cajaraville (soldado del ejército que cruzó la Cordillera de los Andes con José de San Martín y tío de Bartolomé Bavio) y Decano, su caballo, en la Posta Cultural y Museo Estación Bavio. También habrá espacio para la danza, con un Pericón Nacional a cargo de Adrián Sancho.
El intendente Lisandro Hourcade, oriundo de Bavio, destacó que "se nos viene un fin de semana muy lindo. Así lo hemos pensado y diagramado para los vecinos de nuestro partido, pero también intentando que sea una alternativa para gente de otras ciudades de la región, como La Plata, Berisso o Brandsen, que siempre se acercan a acompañarnos".
En declaraciones que formuló este jueves en La Redonda 100.3, el Jefe comunal destacó el homenaje a la figura de Cajaraville: "San Martín, que nunca emitía opinión sobre sus soldados, dijo que ese hombre que habitaba nuestra tierras desde antes que naciera la localidad, era un guapo entre los guapos, que muchas veces arriesgó su vida en forma solitaria ante las fuerzas realistas".
Las actividades continuarán el domingo a la mañana, con un acto protocolar y el desfile cívico y tradicionalista en la plaza José Hernández. Luego se servirá un almuerzo criollo en el predio de la estación, para darle paso más tarde al show infantil de Manu Bonete y la presentación de las bandas locales "Mascando el Freno" y "La Viajera".
El cierre será en la sede del Club Racing con Los Charros y la conducción musical de Esteban el Cordobés.
LE PUEDE INTERESAR
Sorrentinos y hasta un tatuaje: furor en La Plata por la "estrella culona" que encontró el CONICET
La entrevista completa, en el audio adjunto:
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí