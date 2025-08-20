Fuerte caída de donantes de sangre en La Plata: "Preocupa porque las transfusiones no se detienen"

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal
Paula Mancuso, Jefa de Colectas y Promoción del Centro Regional de Hemoterapia, indicó que "esta vez, la merma de donantes se ha profundizado más de lo que habitualmente ocurre en épocas de vacaciones de invierno".
Autoridades del Centro Regional de Hemoterapia realizaron un llamado a la comunidad platense “para evitar una situación crítica”, debido a la fuerte caída de donantes voluntarios de sangre. El reclamo vuelve a poner de relieve la importancia de contar con suficientes personas dispuestas a concretar un gesto solidario, del cual dependen muchas vidas.
En las últimas horas, desde la institución sanitaria, ubicada en la calle 71 entre 26 y 27, informaron que la cantidad de personas que se acercan a donar cayó un 50 por ciento en el último tiempo: la media diaria es de 100 donantes, pero actualmente apenas oscila entre 40 y 60, lo que compromete el abastecimiento necesario para hospitales y clínicas de la Región.
Paula Mancuso, Jefa de Colectas y Promoción del Centro Regional de Hemoterapia, indicó que "esta vez, la caída de donantes se ha profundizado más de lo que habitualmente ocurre en épocas de vacaciones de invierno. Siempre hay un descenso en los períodos de receso pero nos preocupa que no remonta y las transfusiones de sangre no se detienen. La sangre solo se puede obtener a partir de la donación. No existe sangre artificial, no se puede fabricar, es irremplazable".
Al referirse a los posibles motivos por los cuales se ha registrado la caída de donantes, la profesional señaló que "lo que estamos viendo es que falta solidaridad, necesitamos más compromiso social, porque la disminución de donantes no solo se da en nuestro Centro, sino también en las colectas externas que hacemos tres o cuatro veces por semana. La merma quizá se deba a las situaciones cotidianas que nos afectan a todos o a la situación social en general, pero la donación de sangre no debería ser un frente al que haya que restarle atención".
