Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Deportes

Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"

AUDIO.- Un simpatizante de Independiente, oriundo de La Plata, estuvo presente anoche en el estadio del Rojo y contó cómo vivió la batalla campal desatada en las tribunas entre hinchas locales y de Universidad de Chile.

Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"
21 de Agosto de 2025 | 11:21

Escuchar esta nota

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile fue suspendido tras desatarse una verdadera batalla campal en el estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini.

LEA TAMBIÉN

Barbarie en Avellaneda: la Provincia le apuntó a Independiente y Conmebol por los incidentes

El saldo fue alarmante: 19 heridos, dos en estado grave y 111 detenidos, luego de un operativo que involucró a más de 350 simpatizantes demorados. La Conmebol canceló oficialmente el encuentro por la violencia desatada en las tribunas.

Juan, un platense simpatizante del Rojo que estuvo presente en el estadio, contó sus sensaciones ante los lamentables hechos que le tocó ver. "Yo tengo muchos años de ir a la cancha y tengo una visión bastante crítica de estas cosas. Es triste lo que pasó, muy triste. Empezó a las 15 minutos con la gente de Chile, que llenaron la bandeja completa con muchos barras, al estilo de los nuestros". 

En esa línea, señaló: "yo estaba en la platea Erico Alta, del lado donde salen los jugadores a la cancha, por lo tanto tuve una visión perfecta de lo que estaba pasando. Empezaron los chilenos, tirando cosas desde arriba hacia el sector de abajo donde estaba la barra de Independiente y público en general. Primero tiraban vasos de plástico y objetos menores pero luego sacaron artefactos de los baños para tirar. Todo esto ocurría mientras se jugaba el partido. Por eso, lo que a mí más me llamó la atención fue la inacción, evidentemente dejaron que esto prospere, porque la situación empeoraba a cada minuto".

Apelando a la experiencia que le dan tantos años de tribunas, Juan admitió que se dió cuenta rápidamente que la situación se saldría de control por completo. "Yo le dije a mi hija: esto terminal mal. La barra de Independiente estaba tranquila pero como las provocaciones de los chilenos seguían llegó un momento en que dejó el sector en el que estaban y empezó a hacer justicia por mano propia. Y tampoco nadie hizo nada al respecto. Lo que yo ví fue un 'dejalos que se maten'".

La entrevista completa, en el audio adjunto:

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Barbarie en Avellaneda: la Provincia le apuntó a Independiente y Conmebol por los incidentes

VIDEOS Y FOTOS.- Infierno en Avellaneda: batalla campal, heridos graves y más de 90 detenidos en Independiente Vs. la "U" de Chile

El hincha de la "U" que cayó de la tribuna, muy grave: uno por uno, la salud de los chilenos heridos en Avellaneda

VIDEO. Como en la cárcel: así los barras golpearon a chilenos y los obligaron a pedir perdón desnudos

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos

Un dato dispara alarmas en Provincia

VIDEOS Y FOTOS.- Infierno en Avellaneda: batalla campal, heridos graves y más de 90 detenidos en Independiente Vs. la "U" de Chile

VIDEO. Como en la cárcel: así los barras golpearon a chilenos y los obligaron a pedir perdón desnudos

VIDEO. Caos, heridos graves y una noche de terror: Independiente vs U. de Chile, suspendido

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

"Las chicas fueron obligadas a....": gravísima denuncia de la esposa de Rodrigo Rey tras la barbarie de Avellaneda
Últimas noticias de Deportes

Con Armani como héroe en los penales, River pasó a cuartos de la Copa y jugará con Palmeiras

“Fue un espectáculo de violencia que duró más de tres horas”, recriminó Bullrich

La Reserva del Pincha goleó 4 a 1 a Aldosivi en City Bell y se mete en Playoffs

"Las chicas fueron obligadas a....": gravísima denuncia de la esposa de Rodrigo Rey tras la barbarie de Avellaneda
La Ciudad
Entregaron más de 300 escrituras sociales a familias de La Plata
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Megatoma de Los Hornos: la Provincia y la Comuna estudian medidas de urbanización
Anuncian el comienzo de la obra de la bajada City Bell de la Autopista La Plata
Pasame la ubi, el nuevo programa de streaming de EL DIA
Policiales
Los Nazis en Argentina bajo la lupa de la justicia Platense
El clan Furfaro y una jornada maratónica en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado
Caso Maradona: rechazaron las recusaciones contra los jueces Gaig y Rolón
La Plata: jugaba a la play, discutió con su suegro por la cena y lo atacó a puñaladas
Audiencia definitoria en la antesala del juicio por el crimen del docente en La Plata
Espectáculos
Piden 3 años y 6 meses de prisión para Andrea del Boca en el juicio por “Mamá Corazón”
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convirtieron en padres de una niña
La China Suárez rompió el silencio tras el anuncio del embarazo de Mauro Icardi: "Nuestro plan inmediato"
El final definitivo: Gime Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio en medio del escándalo
El Polaco fue internado de urgencia y se pierde el viaje de egresados de su hija: cómo está su salud
Política y Economía
Domenichini propone eliminar privilegios en la Legislatura bonaerense y financiar obras clave en el Conurbano sur
Senado: desactivaron los decretos que disolvían Vialidad Nacional y otros organismos
Tras el fallo a favor de Javier Milei, el conflicto judicial con Ian Moche lo resolverá la Cámara Federal de La Plata
Los senadores volverán a tener un aumento y cobrarán más de $10 millones
El Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad y designó a Alejandro Vilches

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla