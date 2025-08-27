Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡$10.000.000! “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Familiares de víctimas del fentanilo adulterado en Diputados: "Necesitamos acciones inmediatas para llegar a los culpables"

AUDIO.- La Cámara baja discute la conformación de un grupo investigador tras la exposición de familiares de víctimas. "Queremos que esto no vuelva a pasar", dijo Clarisa Álvarez, vocera de las familias.

Familiares de víctimas del fentanilo adulterado en Diputados: "Necesitamos acciones inmediatas para llegar a los culpables"
27 de Agosto de 2025 | 10:06
27 de Agosto de 2025 | 10:06

Escuchar esta nota

En momentos en que el bloque oficialista se muestra reticente a avanzar con el tema del fentanilo adulterado, que ya provocó casi un centenar de muertes, diputados del PRO y de la oposición trabajarán para crear una comisión investigadora. En ese marco, ayer comenzó el debate de una serie de proyectos, con la presencia de familiares de víctimas, quienes presentaron un documento con distintas peticiones.

Clarisa Álvarez, hija de un hombre que falleció en abril pasado en el Hospital Italiano de La Plata tras recibir el medicamento contaminado, fue una de las voceras del grupo de  familiares.

Este martes, en diálogo con La Redonda 100.3, brindó detalles del encuentro en el Congreso. "Todas las familias queremos que esto no vuelva a pasar. Ya nos pasó a nosotros y fue lo peor que nos pasó. Pero parece que sirvió para destapar un tontón de temas que afectan al sistema de salud".

Sobre la marcha de la investigación que lleva adelante la Justicia, dijo que "la causa tiene muchas aristas, porque mientras hay familias que ya están con abogados y peritos, hay otras que ni siquiera saben que sus familiares fueron víctimas del fentanilo adulterado, porque no es tan simple que te faciliten la historia clínica y la marca del medicamento utilizado en nuestros familiares. Necesitamos abogados y para eso se necesitan recursos".

En esa línea, agregó: "Nuestra causa es apartidaria, estamos por una causa que tiene gente que falleció y no por causas naturales. Necesitamos que se determinen culpabilidades. Y en tal sentido estamos agradecidos por lo realizado por el juez del caso, Ernesto Kreplak, que ordenó allanamientos para buscar información. Yo perdí a mi papá el 12 de abril. Soy hija única. Mi mamá no sale de mi casa, está destruída, mi marido igual. Acá hay madres, hay hijos, hay padres, somos un montón de gente que necesita saber".

Acerca del debate de ayer en Diputados, Álvarez comentó que "los primeros que nos invitaron fueron legisladores del PRO y ayer nos llamaron de la UCR. Presentamos una carta, que representa a todas las familias, porque pretendemos tener una única voz, donde pedimos asistencia a los familiares, social y psicológica. También reclamamos que nos entreguen las historias clínicas y la identificación de marca y lote de los medicamentos suministrados. Por favor, necesitamos esto: compromiso y acciones inmediatas".

La entrevista completa, en el audio adjunto:

