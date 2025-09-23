Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas, granos y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Política y Economía

El campo mira de reojo las retenciones cero: "No es una medida que estemos festejando"

AUDIO.- El secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Matías de Velasco, admitió que la medida anunciada este lunes por el Gobierno lo tomó por sorpresa. "No lo hacen por convencimiento, sino por una necesidad extrema de dólares", subrayó.

El campo mira de reojo las retenciones cero: "No es una medida que estemos festejando"
23 de Septiembre de 2025 | 10:06

Escuchar esta nota

El Gobierno dispuso la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de acelerar el ingreso de divisas y reforzar las reservas del Banco Central. De esta manera, las producciones dejarán de pagar impuestos a la ARCA por cada venta al exterior.

El listado de productos que tendrán retenciones cero hasta el 31 de octubre o hasta cuando se inscriban exportaciones por US$ 7.000 millones, responden a las posiciones arancelarias descritas en el decreto que ya fue publicado en el Boletín Oficial.  

Al respecto, el secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Matías de Velasco, admitió que la medida lo tomó por sorpresa. "Tenían el secreto muy bien guardado. Todos veíamos con gran preocupación la cantidad de dólares que estaba vendiendo el Banco Central pero no esperábamos que la salida fuera esta medida".

En diálogo con la radio La Redonda 100.3, el directivo no ocultó sus reparos con la iniciativa al señalar que "no es mucha la gente que tiene granos todavía, porque gran parte se ha vendido.

Y agregó: "Yo veo este tema con preocupación, por dos cosas. Primero, porque la quita de las retenciones, que el sector viene pidiendo desde hace años, no se hace por convencimiento, sino por una necesidad extrema, con lo cual algún día van a volver. Y segundo, porque lo que esto está demostrando es el problema grande que tiene la macro economía, que nos afecta a todos. Por eso, si me preguntan si estamos festejando la noticia, la verdad es que no".

La entrevista completa, en el audio adjunto:

LE PUEDE INTERESAR

Francos instó al Congreso a que defina con qué partidas se financiará la Ley de Discapacidad

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Margarita Stolbizer en EL DIA: "Provincias Unidas está liderado por gobernadores que han sido exitosos"
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial acentuó la tendencia bajista y terminó en $1.385: el Riesgo País queda cerca de los 1000 puntos

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"

El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Defensa y Justicia

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

VIDEO.- Con la mente en la Copa, Estudiantes volvió al triunfo

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

VIDEO. Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional

Consternación en La Plata por el fallecimiento de un reconocido médico intensivista
Últimas noticias de Política y Economía

Coimas en ANDIS: la oposición avanzó con el dictamen para interpelar a Karina Milei

Préstamo, crédito y cifras: qué se sabe del nuevo préstamo de EE.UU para Argentina

"Inadmisible": la Corte Suprema confirmó que el ex gobernador Alperovich seguirá preso por abuso sexual

El dólar oficial acentuó la tendencia bajista y terminó en $1.385: el Riesgo País queda cerca de los 1000 puntos
Policiales
Los ladrones que robaron en la casa de Pampita habían entrado “legalmente” al país
La Justicia Federal reabrió la causa por "espionaje" a feriantes del Parque Saavedra
VIDEO. Gritos desesperantes y amenazas en otro violento asalto armado en la Región
Robo a Pampita ya hay ocho detenidos: seis chilenos, un colombiano y un venezolano
VIDEO. A punta de pistola y amenazas aterradoras: así fue el violento asalto a una carnicería de La Plata
Deportes
Guardia alta: hay árbitro para Gimnasia vs Rosario Central y Newell’s vs Estudiantes
Racing le ganó 1 a 0 a Vélez y espera en las semifinales al ganador de Estudiantes vs Flamengo
La Reserva del Lobo venció 2 a 0 a Sarmiento en Junín y dio un paso clave para clasificar en la Zona B
VIDEO. Mastantuono convirtió su primer gol en el Real Madrid: derechazo al ángulo ante Levante
VIDEO. "Una sensación única": Máximo, el hijo del "Chavo" Desábato, tras su debut en Estudiantes
Espectáculos
Los ladrones que robaron en la casa de Pampita habían entrado “legalmente” al país
La China Suárez volvió a Argentina y explotó contra Yanina Latorre: "Después llora, sigue sin aprender"
“Nunca pensé que me iba a pasar algo así”: Pampita sobre el robo en su casa
Robo a Pampita ya hay ocho detenidos: seis chilenos, un colombiano y un venezolano
Murió Claudia Cardinale, ícono del cine italiano
Información General
Murió Claudia Cardinale, ícono del cine italiano
Candelaria Schamun presenta Ese que fui en La Plata
¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno
Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda
Prorrogan la Emergencia Agropecuaria en Buenos Aires: en qué ciudades y cómo se encuentran

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla