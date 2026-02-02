Falta de agua en La Plata: "¿Cómo puede ser que quieran aumentar un 40% la tarifa con las deficiencias que hay en el servicio?"

AUDIO.- La UCR local presentará un recurso de amparo para frenar el aumento de tarifas solicitado por ABSA. "Hay un marcado desinterés de parte de la empresa y la gestión polìtica para realizar las obras necesarias", dijo Pablo Nicoletti, presidente del radicalismo platense.

La Unión Cívica Radical (UCR) local anticipó que presentará un recurso de amparo para frenar el aumento de tarifas solicitado por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).

Además, denunciará formalmente la deficiente prestación del servicio, marcada por cortes reiterados, baja presión crónica y la necesidad de recurrir a bidones y camiones cisterna en barrios como Tolosa, Gonnet, Los Hornos, Villa Elvira, Ringuelet y Altos de San Lorenzo.

Al respecto, el presidente de la UCR platense, Pablo Nicoletti, afirmó que "este es un tema que viene desde hace unos 15 años y siempre se presenta en los veranos, en épocas de extremo calor. Para colmo, te quieren aplicar un aumento cuando el servicio se presta deficientemente y ese es el punto".

En declaraciones que este lunes formuló en La Redonda 100.3, el dirigente expresó que "tal vez haya zonas en La Plata donde el servicio funciona de acuerdo a lo que piden las resoluciones administrativas, pero en la zona norte, es decir en Gonnet, Villa Castells y Ringuelet, o en otros puntos de Los Hornos y Altos de San Lorenzo, la prestación es totalmente ineficiente. Abrís la canilla y no sale absolutamente nada. ¿Cómo puede ser que te quieran aumentar un 40% la tarifa en ese contexto?."

En esa línea, dijo que las razones de los inconvenientes con el servicio de agua en La Plata tienen dos ejes fundamentales. "Por un lado, faltan obras de infraestructura. Hace años que se espera por el fin de las obras en la planta potabilizadora de Punta Lara, que va a permitir contar con un mayor caudal de agua. También es la tercera vez que los vecinos pagamos el acueducto Norte y no funciona. Y por otra parte, hay que hablar de la falta de mantenimiento. Está lleno de roturas de caños, de pérdidas de agua, y eso hace que no haya presión en la red de distribución. Resumiendo, hay un marcado desinterés de parte de la empresa y la gestión polìtica para realizar las obras necesarias, que fueron pagadas por los vecinos con sus impuestos".

La entrevista completa, en el audio adjunto: