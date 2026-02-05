El streaming del Conicet sobre los pingüinos de la Patagonia: la vida de las aves marinas, en vivo

Choque fatal en La Plata: murió un motociclista y detuvieron al conductor que se había fugado
Choque fatal en La Plata: murió un motociclista y detuvieron al conductor que se había fugado
AUDIO.- Desde el Parque Provincial Patagonia Azul, en Chubut, se muestra la vida del pingüino de Magallanes, el petrel Gigante del Sur y el cormorán Imperial. Los objetivos del proyecto, explicados por uno de los impulsores de la iniciativa, Flavio Quintana, biólogo e investigador del CONICET.
Escuchar esta nota
El Conicet no cesa en su objetivo de acercar la ciencia a los argentinos y para eso sigue implementando transmisiones de streaming de distintas investigaciones.
Esta vez es el turno de una colonia de pingüinos y otras aves marinas que habitan en áreas protegidas del sur del país. Desde el Parque Provincial Patagonia Azul, en Chubut, se muestra la vida del pingüino de Magallanes, el petrel Gigante del Sur y el cormorán Imperial.
Hay cámaras en las islas Tova y Tovita y el islote Gran Robredo -tres lugares sin presencia humana- que toman registro de tiempos reales de incubación, cambios de turno entre adultos, tormentas repentinas, predadores al acecho y situaciones que explican por qué algunos nidos prosperan y otros no.
En diálogo con La Redonda 100.3, uno de los impulsores de la iniciativa, Flavio Quintana, biólogo e investigador del CONICET, explicó el origen y los objetivos del proyecto. "Sin dudas que esa transmisión que se realizó el año pasado en el Cañón de Mar del Plata, en el lecho submarino de esa parte de la plataforma argentina, fue un punto de inflexión en lo que es la difusión del conocimiento científico. Y esa experiencia dejó a la gente mucho más sensibilizada a estar atenta a este tipo de cosas, sin olvidar que se generan con un interés científico".
En esa linea, agregó que "este de los pingüinos es un proyecto que venimos desarrollando desde hace tres años. Necesitábamos contar con la tecnología adecuada para poder hacer seguimientos o estudios de la biología reproductiva de especies de aves marinas cuyas colonias se encuentran en islas y a las cuales nosotros, los investigadores, no tenemos acceso frecuente. Por eso, instalamos cámaras de altísima calidad, con una tecnología particular para observar diferentes especies, en este caso el pingüino de Magallanes y dos especies más, en colonias ubicadas en islas alejadas de la costa dentro de lo que es el Parque Patagonia Azul".
Quintana explicó que las cámaras están activas desde el inicio de la temporada de cría, en octubre, hasta la partida de la última especie, en abril próximo. Y volvió a subrayar la importancia de que el público en general pueda seguir la experiencia de manera on line. "El objetivo es tomar datos científicos, a través de un monitoreo remoto, pero siempre tuvimos en claro que era importante poner las imágenes de estas cámaras a dispocición del público en general, porque son muy pocas las ocasiones en que la gente puede observar la vida silvestre en condiciones absolutamente naturales".
La transmisión se realiza las 24 horas, sin cortes y de manera totalmente gratuita.
La entrevista completa, en el audio adjunto:
