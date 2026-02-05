Reforma laboral: "La mayoría de los críticos no ha leído la ley"

Choque fatal en La Plata: murió un motociclista y detuvieron al conductor que se había fugado
Choque fatal en La Plata: murió un motociclista y detuvieron al conductor que se había fugado
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
Inflación en alza, crisis en el Indec, industrias en problemas y tensiones políticas impactan en el Gobierno
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Operativo en el centro de La Plata y versiones cruzadas: denuncian abuso y la policía habla de agresión a inspectores
Los que nunca descansan: beneficios y contras de trabajar en casa
Copa Davis: Argentina perdió la serie 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender
Comerciantes de Los Hornos denuncian represalias tras haber reducido a un presunto ladrón
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
Nicolás Wiñazki reveló que Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista
Tragedia en la Autopista: un peatón murió tras ser atropellado
La carne volvió a aumentar y cayó el consumo en enero: alertan por el impacto en la mesa y la inflación
Violento ataque a un chofer de micro en La Plata: le arrojaron una piedra en la cabeza mientras llevaba pasajeros
“Lo viejo funciona”: un invento de la Región para hacer bodas de película
Patricia Bullrich sobre la vicepresidencia: “No estoy enfocada en elegir mi próximo cargo”
Para bajar impuestos se necesita un nuevo acuerdo entre Nación y las provincias
La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina
Domingo ideal para disfrutar al aire libre: cómo sigue el tiempo en La Plata
Los sectores que en 2025 lideraron el crecimiento y los que quedaron en rojo
Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío
En pleno “AFA-Gate”, Tapia se fue al Super Bowl en modo cholulo
Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet
VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero
Qué sectores impulsarán el empleo y cuáles son los perfiles más buscados
Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 8 de febrero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
AUDIO.- Con la tensión en aumento por el debate del proyecto impulsado por el Gobierno de Milei, el abogado especialista en derecho laboral Julián de Diego afirmó que es "absolutamente falso que se toquen derechos fundamentales de los trabajadores". Y subrayó la necesidad de modernizar la legislación laboral en la Argentina.
Escuchar esta nota
El Gobierno que encabeza Javier Milei confía en la aprobación en general del proyecto de reforma laboral, aunque el reclamo de gobernadores por la baja en Ganancias genera grietas en la mesa chica.
A días de la votación, hay un final abierto. En Casa Rosada descuentan que el proyecto tendrá media sanción en el Senado y se aprestan a la definición por capítulos. Por su parte, la Confereción General del Trabajo (CGT) convocó a una reunión cumbre de urgencia para este viernes y amenaza con un paro general.
Mientras tanto, distintas voces siguen aportando al debate, Por caso, el abogado especialista en derecho laboral, Julián de Diego, quien colaboró en la redacción del borrador de la ley. "La mayoría de los críticos no ha leído la ley, que tiene 198 artículos y es difícil hasta para los especialistas. Entonces, están hablando de oposiciones dogmáticas", afirmó.
En declaraciones que este miércoles realizó en La Redonda 100.3, el especialista manifestó: "dicen que que hay precarización, que se tocan derechos fundamentales y todo eso es absolutamente falso. El texto de la propuesta no tiene nada que ver con comprometer los derechos del trabajador y con precarizar el empleo porque, justamente, si esos derechos no se respetaran, la reforma laboral fracasaría.
En esa línea, agregó: "si los beneficios fuesen solo para un sector o para las grandes empresas la reforma no serviría para nada. El 80% del empleo en la Argentina está en empresas de unos 100 trabajadores. Allí estan los 8 millones de trabajadores que no están registrados y trabajan sin reglas, ni salarios, ni convenios ni indemnización".
Por otra parte, destacó que el proyecto pone el foco en la modernización del marco regulatorio: "Hay un motor que está impulsando la reforma laboral que no es manejable ni por el oficialismo ni por la oposición, y es la nueva tecnología. Nuestra legislación laboral tiene unos 50 o 60 años. Hay dispociciones, como las vinculadas al derecho de huelga, que tienen 70 años, y en esa época no existía nada de la tecnología que tenemos hoy. Por eso la reforma se llama 'de modernización laboral', porque hoy todas las actividades están atravesadas por algoritmos, por construcciones vinculadas con internet, con las redes sociales, la robótica y la inteligencia artificial".
LE PUEDE INTERESAR
Mar del Plata: citan a funcionarios por la causa Sur Finanzas y el Minella
LE PUEDE INTERESAR
Paro en casinos bonaerenses por falta de acuerdo salarial en paritarias
"Pongamos un ejemplo", explicó. "El cajero del banco desapareció, hoy son todos cajeros automáticos; ir a una sucursal bancaria para hacer un trámite no va más, ahora lo hacemos por home banking; las compras en supermercados o en deliverys se pueden hacer on line. Es decir, cuambió el consumo, cambiaron las modalidades de trabajo y todo eso estuvo impulsado por las nuevas tecnologías. Por eso, si no modernizamos la legislación laboral, no generamos el marco regulatorio que de seguridad jurídica y confianza para que el inversor local, el mixto, el estatal o el extranjero, vea que en la Argentina hay un marco de reglas previsible. En definitiva, lo que la ley pretende para el futuro es generar empleo de calidad".
La entrevista completa, en el audio adjunto:
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí