Reforma laboral: "La mayoría de los críticos no ha leído la ley"

El Gobierno que encabeza Javier Milei confía en la aprobación en general del proyecto de reforma laboral, aunque el reclamo de gobernadores por la baja en Ganancias genera grietas en la mesa chica.

A días de la votación, hay un final abierto. En Casa Rosada descuentan que el proyecto tendrá media sanción en el Senado y se aprestan a la definición por capítulos. Por su parte, la Confereción General del Trabajo (CGT) convocó a una reunión cumbre de urgencia para este viernes y amenaza con un paro general.

Mientras tanto, distintas voces siguen aportando al debate, Por caso, el abogado especialista en derecho laboral, Julián de Diego, quien colaboró en la redacción del borrador de la ley. "La mayoría de los críticos no ha leído la ley, que tiene 198 artículos y es difícil hasta para los especialistas. Entonces, están hablando de oposiciones dogmáticas", afirmó.

En declaraciones que este miércoles realizó en La Redonda 100.3, el especialista manifestó: "dicen que que hay precarización, que se tocan derechos fundamentales y todo eso es absolutamente falso. El texto de la propuesta no tiene nada que ver con comprometer los derechos del trabajador y con precarizar el empleo porque, justamente, si esos derechos no se respetaran, la reforma laboral fracasaría.

En esa línea, agregó: "si los beneficios fuesen solo para un sector o para las grandes empresas la reforma no serviría para nada. El 80% del empleo en la Argentina está en empresas de unos 100 trabajadores. Allí estan los 8 millones de trabajadores que no están registrados y trabajan sin reglas, ni salarios, ni convenios ni indemnización".

Por otra parte, destacó que el proyecto pone el foco en la modernización del marco regulatorio: "Hay un motor que está impulsando la reforma laboral que no es manejable ni por el oficialismo ni por la oposición, y es la nueva tecnología. Nuestra legislación laboral tiene unos 50 o 60 años. Hay dispociciones, como las vinculadas al derecho de huelga, que tienen 70 años, y en esa época no existía nada de la tecnología que tenemos hoy. Por eso la reforma se llama 'de modernización laboral', porque hoy todas las actividades están atravesadas por algoritmos, por construcciones vinculadas con internet, con las redes sociales, la robótica y la inteligencia artificial".

"Pongamos un ejemplo", explicó. "El cajero del banco desapareció, hoy son todos cajeros automáticos; ir a una sucursal bancaria para hacer un trámite no va más, ahora lo hacemos por home banking; las compras en supermercados o en deliverys se pueden hacer on line. Es decir, cuambió el consumo, cambiaron las modalidades de trabajo y todo eso estuvo impulsado por las nuevas tecnologías. Por eso, si no modernizamos la legislación laboral, no generamos el marco regulatorio que de seguridad jurídica y confianza para que el inversor local, el mixto, el estatal o el extranjero, vea que en la Argentina hay un marco de reglas previsible. En definitiva, lo que la ley pretende para el futuro es generar empleo de calidad".

