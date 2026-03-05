Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

De estar preso a fundar una biblioteca en La Plata: "Antes me gustaba la esquina, ahora me gustan los libros"

AUDIO.- La historia de vida de Nicolás Pereyra: cuando era adolescente, fue condenado por homicidio y pasó seis años en el instituto de Menores Almafuerte. Se refugió en la lectura y, al salir, fundó una biblioteca en El Paligüe, su barrio.

5 de Marzo de 2026 | 11:07

Escuchar esta nota

Nicolás Pereyra tiene 25 años y estuvo 6 preso. Oriundo de La Plata, purgó condena en el instituto de menores "Almafuerte" y cuando recuperó la libertad fundó la biblioteca popular "La Esperanza". Lo más importante: lo hizo para que los chicos de su barrio, El Palihue, no tomen el mismo camino que, antes transitó él.

"La Biblioteca está por cumplir 5 meses y está ubicada en 122 y 600, contó este jueves en diálogo con la Radio La Redonda. "Con estos días de exposición que estamos teniendo, los chicos me dicen 'somos famosos'. Y yo les digo: escriban sus sueños".

Nicolás cuenta su historia, aprovecha la exposición mediática que está teniendo su iniciativa y deja en claro que su vida, ahora, tomó otro rumbo. "Estuve 6 años en un instituto de menores y estando adentro me acerqué a los libros para distraerme de todos los líos que hay ahí. Empecé a asistir a todos los talleres porque buscaba algo que me de paz, y de pronto pasé a ser el chico que estaba en el rincón, que leía libros, el que compartía poesías o que cantaba solo".

"Cuando empecé a leer, me empezó a despejar la mente 'una banda'", prosiguió. "Ya le decía a mi familia que no era necesario que fueran a visitarme, ya estaba tranquilo y cada vez más metido en la biblioteca. Leía mucho para mejorar las poesías que escribía. Antes de todo eso yo no era ni de leer ni de escribir. Pero adentro leía cualquier tipo de libros".

Ya de nuevo en libertad, tenía en claro que debía darle continuidad a su nueva pasión. "Cuando salí y volví al barrio empecé a contar lo que había hecho. En el Instituto me dieron medallas y reconocimientos, y los pibes me decían 'mirá como cambió este loco'. Había un poquito de bulra. Pero, bueno, antes me gustaba la esquina, ahora me gustan los libros".

Y agregó: "lo de la biblioteca fue para arrastrar a todos los pibes del barrio hacia algo bueno, para que no arruinen su vida desde tan chicos. Hasta no hace mucho, los veía en la plaza tirándose piedras. Yo ya tengo esposa y dos hijas, salíamos a la plaza y observaba eso. Ahora los tengo en la biblioteca, sentados y con un libro en la mano. Compartimos una banda de cosas. No solamente leemos, también imaginamos nuestro futuro. Eso me genera mucho orgullo". 

La entrevista completa, en el audio adjunto:

