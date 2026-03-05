De estar preso a fundar una biblioteca en La Plata: "Antes me gustaba la esquina, ahora me gustan los libros"

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento
Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento
"Es mejor que Pelé": Donald Trump recibió a Messi y varios ex Pinchas junto al plantel del Inter Miami en la Casa Blanca
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia viven una odisea en el conflicto en Medio Oriente
Milei y un duro mensaje a la oposición: "No me van a llevar puesto como a Macri"
La muerte de Rocío en La Plata: familiares marcharán en el 8M
Docentes del Albert Thomas denuncian que fueron "desplazados" y se movilizaron en La Plata
Bomba de River: críticas duras hacia la AFA y deja el Comite Ejecutivo, ¿se alinea a Estudiantes?
¿Guiño a Tapia?: Mahiques asumió y les pidió la renuncia a los titulares de la la IGJ y la UIF que investigaban a la AFA
Abusos en el Hogar del Padre Cajade: se negó a declarar el único acusado
Preocupación en el colegio Albert Thomas de La Plata: apareció otro alacrán y ya es el segundo en una semana
VIDEO.- Así fue la persecución que terminó con tres detenidos en La Plata
Tras ser arrestada por conducir ebria, habrían encontrado una “sustancia desconocida” en el auto de Britney Spears
Con cruces por la inseguridad, el Concejo local reanudó la actividad
Analistas que consulta el BCRA ajustaron al alza sus pronósticos de inflación para el 2026
Mahiques juró como ministro de Justicia con dos temas clave en agenda: designación de jueces y la Corte
Un adolescente de 14 años provocó un trágico accidente en una ruta bonaerense
De la Caja de Kinesiólogos a Troglio: avanza la investigación de la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata
El TAS ratificó la sanción a varios futbolistas nacionalizados en Malasia, entre ellos un ex delantero de Gimnasia
Detectan más conexiones eléctricas ilegales en La Plata y anticipan acciones económicas y penales
El dólar retoma la tendencia alcista y cerró por encima de los $1.400
Habló la influencer de La Plata que se accidentó en Pinamar con un cuatri: "Estoy dando una lucha grande"
Triple choque y vuelco en La Plata: tres heridos y un amplio operativo de emergencia
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
Mauro Sergio, de mal en peor: la fábrica textil más importante de Mar del Plata suspende a 175 trabajadores
Britney Spears terminó presa por conducir ebria: qué pasó con la cantante
Taylor Swift eligió una fecha con mucho significado para su casamiento con Travis Kelce
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
AUDIO.- La historia de vida de Nicolás Pereyra: cuando era adolescente, fue condenado por homicidio y pasó seis años en el instituto de Menores Almafuerte. Se refugió en la lectura y, al salir, fundó una biblioteca en El Paligüe, su barrio.
Escuchar esta nota
Nicolás Pereyra tiene 25 años y estuvo 6 preso. Oriundo de La Plata, purgó condena en el instituto de menores "Almafuerte" y cuando recuperó la libertad fundó la biblioteca popular "La Esperanza". Lo más importante: lo hizo para que los chicos de su barrio, El Palihue, no tomen el mismo camino que, antes transitó él.
"La Biblioteca está por cumplir 5 meses y está ubicada en 122 y 600, contó este jueves en diálogo con la Radio La Redonda. "Con estos días de exposición que estamos teniendo, los chicos me dicen 'somos famosos'. Y yo les digo: escriban sus sueños".
Nicolás cuenta su historia, aprovecha la exposición mediática que está teniendo su iniciativa y deja en claro que su vida, ahora, tomó otro rumbo. "Estuve 6 años en un instituto de menores y estando adentro me acerqué a los libros para distraerme de todos los líos que hay ahí. Empecé a asistir a todos los talleres porque buscaba algo que me de paz, y de pronto pasé a ser el chico que estaba en el rincón, que leía libros, el que compartía poesías o que cantaba solo".
"Cuando empecé a leer, me empezó a despejar la mente 'una banda'", prosiguió. "Ya le decía a mi familia que no era necesario que fueran a visitarme, ya estaba tranquilo y cada vez más metido en la biblioteca. Leía mucho para mejorar las poesías que escribía. Antes de todo eso yo no era ni de leer ni de escribir. Pero adentro leía cualquier tipo de libros".
Ya de nuevo en libertad, tenía en claro que debía darle continuidad a su nueva pasión. "Cuando salí y volví al barrio empecé a contar lo que había hecho. En el Instituto me dieron medallas y reconocimientos, y los pibes me decían 'mirá como cambió este loco'. Había un poquito de bulra. Pero, bueno, antes me gustaba la esquina, ahora me gustan los libros".
Y agregó: "lo de la biblioteca fue para arrastrar a todos los pibes del barrio hacia algo bueno, para que no arruinen su vida desde tan chicos. Hasta no hace mucho, los veía en la plaza tirándose piedras. Yo ya tengo esposa y dos hijas, salíamos a la plaza y observaba eso. Ahora los tengo en la biblioteca, sentados y con un libro en la mano. Compartimos una banda de cosas. No solamente leemos, también imaginamos nuestro futuro. Eso me genera mucho orgullo".
LE PUEDE INTERESAR
De la Caja de Kinesiólogos a Troglio: avanza la investigación de la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata
La entrevista completa, en el audio adjunto:
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí