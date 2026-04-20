Hartazgo vecinal en Tolosa: "Estamos a merced de los motochorros, bicichorros, escruches y entraderas"

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AUDIO.- Reclaman que se cumpla con la promesa de más patrullajes y más personal policial para el barrio. "Estamos saturados de delitos", subrayó Eduardo Hache, vocero de la Asamblea Vecinal tolosana.
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En Tolosa siguen las repercuciones del operativo policial llevado a cabo el fin de semana, a raíz del accionar delictivo que azota al barrio desde hace tiempo.
De acuerdo al relato de los propios vecinos, se vivieron momentos de tensión, con corridas, disparos y piedrazos en la zona de 121 entre 526 y 527. Según trascendió, los policías intervenían en la identificación de un vehículo sospechoso cuando fueron interceptados a cascotazos.
Si bien no se registraron heridos ni detenidos, bastó para que los frentistas hablaran del barrio como “zona de guerra”, a causa de la inseguridad.
Uno de los voceros de la Asamblea Vecinal, Eduardo Hache, afirmó que "lo ocurrido este fin de semana es un hecho más entre tantos que tenemos a diario. Estamos saturados del nivel de violencia que se está viviendo en Tolosa. El procedimiento de la Policia fue un loquero para los vecinos, algunos de los cuales tuvieron quedarse dentro de sus casas con cuerpo a tierra, asustados por los piedrazos, botellazos y detonaciones".
En declaraciones que este lunes formuló en el programa "Inteligencia Artesanal, por la radio La Redonda 100.3, Hache agregó que "lamentablemente la gente de la calle 121, especialmente los que viven en el corredor que va de 524 a 527, no es la primera vez que sufre este tipo de cuestiones. Hace unos 20 días ocurrió un hecho similar. Y es lo que está pasando a nuestro alrededor. Hace menos de 48 horas le pegaron un balazo a un remisero en un asalto en 115 entre 526 y 527. Por eso hablamos de zona de guerra".
Y agregó: "estamos a merced de los motochorros, bicichorros, escruches, entraderas. Estamos saturados de delitos. Por eso pedimos que las fuerzas de seguridad cumplan con el acta compromiso que se firmó en el mes de noviembre del año pasado para que haya más patrullajes, mas personal policial en el barrio. Todavía lo estamos esperando".
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La entrevista completa, en el audio adjunto:
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