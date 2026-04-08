EL DIA EN COLOMBIA | Oscar Craviotto, como un Pincha más en Medellín: "Para Estudiantes la Copa Libertadores es lo máximo"

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AUDIO.- Como jugador albirrojo, fue campeón en los '80. Como entrenador, estuvo más de dos años en tiempos díficiles, a comienzos del 2000. Con una década entrenando en Colombia, analizó al DIM, el primer rival copero. "Tiene jugadores con capacidad, que no se entregan", subrayó.
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MARTÍN CABRERA (ENVIADO ESPECIAL).-
El Hotel San Fernando Plaza de Medellín no solamente aloja por estos días al plantel profesional de Estudiantes. También fue el lugar elegido por algunos de los simpatizantes que llegaron para presenciar el partido debut en la Copa Libertadores del equipo que dirige el uruguayo Alexander Medina. Y, entre ellos, hay uno que se destaca, por su pasado como jugador y entrenador albirrojo.
Se trata de Néstor Oscar Craviotto, quien esta noche concurrirá al Estadio Atanasio Girardot como un hincha más de su querido Pincha. "Tenía que hacer algunos papeles aquí, en Colombia, y cuando vi el sorteo que le había tocado a Estudiantes, hice coincidir la fecha para poder ver el partido", le contó a este enviado.
Con diez años dirigiendo en tierras cafeteras, Craviotto es palabra más que autorizada para ofrecer una radiografía del presente del rival de esta noche. "El DIM no está pasando por su mejor momento pero es un buen equipo, el entrenador Alejandro Restrepo mantiene la estructura. Es un DT al que conozco bien. Los dos estuvimos en Deportivo Pereira. Nosotros lo ascendimos y él lo sacó campeón por primera vez dos años después. Tenemos una buena relación, y se que le gusta jugar mucho con línea de tres. Lo hace muy bien, porque tiene los jugadores como para poder hacerlo".
En el diálogo que mantuvo con EL DIA y La Redonda en el lobby del hotel, Craviotto agregó que el Deportivo Independiente Medellín "es un rival complicado porque tiene jugadores con capacidad, que no se entregan, y que al no tener chances ya en el torneo local, se van a jugar todo en la Copa. Además, lo tienen al ex Boca Frank Fabra, que todavía pasa muy bien al ataque. Es un jugador vivo, que no necesita ser veloz. Más allá de su físico, es un jugador que rinde mucho".
Ya hablando de Estudiantes y el nuevo camino que inicia en la Copa, destacó el respeto que los rivales tienen por la estirpe copera del once albirrojo. "A Estudiantes se lo respeta muchísimo por su historia. El rival sabe que es un equipo complicado, porque cuando le toca jugar por la Libertadores el Club se enchufa, desde la gente hasta el periodismo. Lo mismo está viviendo Boca, que ahora volvió a jugarla. Los hinchas solo le piden la Copa. Y fijate lo que le pasa a River por no jugarla. Entonces, ahí está la historia de los clubes con este torneo. Todos los que no son del club empiezan a entender que para Estudiantes la Copa Libertadores es lo máximo".
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Sobre su pasado como entrenador del Club (N. de la R.: dirigió 80 partidos entre 2000 y 2002), recordó: "a mi me tocó dirigir en otra época de Estudiantes pero tampoco me quejo. Pudimos salvarlo del descenso. Cuando nosotros agarramos el equipo, estábamos 12 puntos abajo del resto. Y pudimos hacer buenas campañas. No conseguimos campeonatos pero alcanzamos el objetivo de equilibrar el promedio. Fueron dos años y pico en funciones".
Sin actividad en la actualidad, Craviotto no descartó la posibilidad de volver a dirigir en el fútbol colombiano, incluso deslizó que tuvo ofrecimientos. Aunque mantiene la esperanza de un llamado de algún club de nuestro país. "En Colombia empecé en 2016, hace diez años ya, de los cuales habré dirigido siete, por los intervalos que se generan cuando a uno no le salen las cosas bien y se tiene que ir. De todas maneras, siempre espero una oportunidad en Argentina. Se que no es fácil, es complicado. Te echan de un lado, te reciben en otro y siempre está la misma gente, en el mismo circuito. El tema para estar activo es que hay que ganar, como decía Bilardo. Si no ganás, al tercer partido te tenés que ir".
La entrevista completa, en el audio adjunto:
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