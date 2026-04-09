Ezequiel Piovi, luego del empate en Medellín: "Un punto de visitante es para valorar, ahora hay que ganar en casa"

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AUDIO.- El volante de Estudiantes admitió que el equipo no pudo hacerse dueño del juego, aunque también le pegó al árbitro. "La amarilla me condicionó, y no se por qué me amonestó", subrayó.
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Consumado el empate en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín, Ezequiel Piovi fue uno de los jugadores de Estudiantes que brindó sus sensaciones sobre el partido entre el Pincha y el DIM, en el arranque de la competencia del Grupo A de la Copa Libertadores. Y si bien valoró el punto conseguido fuera de casa, no dejó de apuntar a la labor del árbitro, el venezolano Alexis Herrera.
"Quizá ellos tuvieron más la pelota pero tampoco es que nos generaron situaciones de peligro. Las más claras fueron nuestras, a pesar de, como dije, no tener el control del juego, que es algo que tenemos que mejorar. Tuvimos opciones para ganarlo, pero al ser la primera fecha, de visitante, contra un buen rival y en una cancha difícil, creo que tenemos que valorar el punto conseguido. Ahora hay que ganar en casa", manifestó en diálogo con EL DIA.
Sobre el desarrollo del juego, con un gol tempranero de Estudiantes, el volante admitió que "más allá de empezar ganando, es cierto que no pudimos hacernos dueños del juego en ningún momento. Nos tocó defender y creo que lo hicimos de buena manera. Pero, reitero, igualmente tuvimos opciones para ganarlo. Yo rescato lo positivo: es un empate de visitante en la primera fecha".
En otro pasaje de la charla, Piovi fue más allá en su análisis y habló sobre la incidencia del arbitraje. "En lo personal, por supuesto que la tarjeta amarilla me condicionó. Y no entendí por qué me amonestó, porque no hice absolutamente nada. Que en una Copa internacional el arbitraje sea así la verdad es que me sorprende, pero tampoco es una excusa, más allá de que el juego se hizo muy cortado, con muchas tarjetas para nosotros".
Respecto de los próximos compromisos coperos para Estudiantes, ante Cusco FC y Flamengo, ambos en La Plata, destacó que "hay que ir partido a partido. Se vienen dos partidos de local y queremos aprovecharlos para hacernos fuerte en casa. Y después volveremos a intentar ganar de visitante. Hay que trabajar para seguir mejorando"·
La entrevista completa, en el audio adjunto:
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