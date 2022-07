Las Parejas, tras el hallazgo de miles de dólares en un basural: "Hasta ahora nadie ha reclamado nada"

AUDIO. El intendente Horacio Compagnucci brindó detalles del hecho que tiene convulsionada a la pequeña ciudad santafesina. "Si apareciera alguien no se le podría dar identidad al reclamo, porque no va a poder corroborarse ya", expresó. Estiman que suman 75.000 los dólares hallados entre residuos.

La localidad santafesina de Las Parejas se vio convulsionada en las últimas horas por el hallazgo de un total de 75 mil dólares en billetes en un basural de esa ciudad.

La situación se originó luego de que empleados municipales encontraran, el lunes, unos U$S 50.000 en una bolsa. Una vez que trascendió este dato, cientos de personas se dirigieron al vertedero para probar suerte. Y aparentemente la tuvieron ya que la cifra total se incrementó un 50% más. Ante la fiebre por hallar divisas estadounidenses, el intendente local se vio obligado a contratar seguridad privada “para asegurar el mejor clima posible”.

"Desde ayer, cuando esta noticia tomó estado público, estamos muy solicitados", admitió Horacio Compagnucci, jefe comunal de Las Parejas, al aceptar el diálogo con La Redonda 100.3. "Esto sucedió en un predio que tenemos para la disposición final de los residuos. Es un lugar controlado, cercado, a donde ingresan los camiones de la Municipalidad, algunos privados con volquetes y también particulares con cosas que descarten de sus casas", explicó Compagnucci.

Y agregó: "Tenemos operarios que trabajan en la remoción y compactación de residuos y el dia lunes vieron algo que les llamó la atención. Allí encontraron algunos billetes dispersos y otros en rollitos, atados con banditas elásticas. Erán dólares, unos 8.000 aproximadamente. Como se sacaron fotos, inocentemente, con la alegría del hallazgo, la novedad rápidamente ganó la calle y eso generó que varios vecinos lleguen al lugar a buscar billetes. Y el martes los buscadores hallaron más billetes, que se calcula sumaban entre 25.000 y 50.000 dólares".

Sobre el origen de ese dinero, el intendente dijo que se desconoce por completo. "Haciendo conjeturas, suponemos que una máquina, en su tarea de remoción de los residuos, pudo haber roto algún ropero o algo así donde estaba todo el dinero, y producto de esa rotura los billetes se dispersaron. Por eso fueron apareciendo de a poco. Lo que no podemos precisar es quien tiró ese mueble con el dinero, desde cuándo está en el lugar y la suma final. Lo cierto es que nadie ha reclamado nada hasta ahora, y si apareciera alguien no se le podría dar identidad al reclamo, porque no va a poder corroborarse ya".

