Oscar González Arzac, en vísperas de la Asamblea en Gimnasia: "El balance es contundente, con más de u$s 4 millones de superávit"

El próximo lunes, 21 de octubre, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria en Gimnasia. Y la Comisión Directiva ya tiene definida la Memoria y el Balance General 2024 que presentará ante sus socios, que abarca del 1º de julio de 2023 al 30 de junio de 2024.

Según señala la Comisión Directiva de Gimnasia, el superávit del Ejercicio fue de $4.066.580.234 (cuatro mil sesenta y seis millones, quinientos ochenta mil doscientos treinta y cuatro pesos).

Así lo confirmó en La Redonda 100.3 el secretario general de la entidad, Oscar González Arzac. "El balance es contundente. Si antes de comenzar la gestión me hubieran dicho que íbamos a tener un balance así te lo hubiera firmado de antemano. Es el primero que vamos a presentar completo porque en el primer balance habíamos compartido seis meses con la gestión anterior. Tenemos un superávit operativo de 10 millones de dólares, algo que no si alguna vez logró el Club, no al menos en los últimos años. Exclusivamente del ejercicio, el superávit es poco más de 4 millones de dólares. Tanto el balance como la memoria y demás documentos serán enviados a los socios y socias en las próximas horas".

En la entrevista realizada en el programa "El Equipo Deportivo", el directivo subrayó que "esa plata no está en una caja guardada. Se hicieron un montón de erogaciones, el pago de deudas principalmente y la realización de obras nuevas. El lunes vamos a contarle a todos los presentes dónde están esos millones. Lo que pretendemos es explicar estos números de la mejor manera y en el mejor ambiente que existe para tal fin que es en la Asamblea. Queremos que los que tengan algún tipo de dudas se vayan con la tranquilidad de saber que hay una gestión en el Club que está haciendo las cosas como corresponde".

Por otra parte, González Arzac dio detalles de cómo se venderán las entradas para el partido ante Boca, previsto para el próximo miércoles en el estadio de Newell's Old Boys de Rosario.

En tal sentido, señaló que "el ingreso al estadio será con entrada física en mano, no con lectura de QR. Desde la organización del partido nos dicen que así será más ágil el ingreso por las características que tiene el sector del estadio que nos asignaron. Estamos evaluando realizar una especie de preventa o reserva de entradas mediante nuestro Portal de Autogestión, para emitir un código que luego se pueda canjear por la entrada papel el lunes o martes en el Bosque. Pensamos que así no será tan tedioso para el socio o socia".

La entrevista completa, en los audios adjuntos: