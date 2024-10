Matías Contrera: perfil del juvenil delantero que debutó ante Defensa y va por más

En el partido del sábado pasado, ante Defensa y Justicia, el juvenil de Estudiantes Matías Contrera hizo su debut absoluto en Primera División.

Lo hizo al ingresar en reemplazo de Guido Carrillo, quien sufrió una fractura en su rostro casi sobre el cierre del partido jugado en Uno.

Oriundo de la ciudad rionegrina de Viedma, Contrera, de 19 años, llegó al Pincha en 2019. "En junio y en noviembre de 2018 hice dos pruebas, y en los primeros meses del año siguiente me sumé al club. A las pruebas llegué por un amigo de mi papá, que conocía a Pablo Quatrocchi. Creo que el que tuvo la palabra final para que pueda quedarse fue Leandro Testa, que en ese momento era el técnico de la novena. Antes ya había tenido pruebas en Boca y en San Lorenzo".

En diálogo con "El Equipo Deportivo", el delantero, de 1,83 mts de altura que se autodefine como "un 9 típico, un centrodelantero", recordó cómo fueron sus primeros días en City Bell, cuando llegó en vísperas de la pandemia. "Me impresionó, sobre todo, el respeto en el trato. Siempre un saludo, siempre buena onda. Cuando me vine a probar, los chicos, los técnicos, todos, me hicieron sentir parte del grupo, muy diferente a cuando fui a Boca, por ejemplo. Allí era un extraño".

Sobre el partido ante Defensa y Justicia, admitió que está "muy contento" tras su debut en Primera. "Como dice Domínguez, hay que seguir trabajando, para mejorar y pulir cosas, para dar siempre un poquito más porque ahora son otras las intensidades":

La entrevista completa, en el audio adjunto: