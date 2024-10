Sigue bajando el consumo de carne vacuna: los motivos del cambio de hábitos a la hora de comer proteína animal

El último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA) reveló que el consumo interno de carne vacuna disminuyó un 11,3% en los primeros nueves meses del año, en comparación con el mismo período del año anterior. En este marco, alcanzó 1.646 millones de toneladas de res con hueso en lo que va del año.

"El consumo aparente de carne vacuna per cápita promedió 46,8 kilos por persona en los primeros nueve meses de 2024, lo que representa una disminución del 12,3% respecto al mismo período de 2023, equivalente a una baja de 6,6 kilos por habitante", señala el último informe. Desde la entidad destacaron además que "este es el nivel de consumo más bajo registrado en los últimos 26 años".

Consultado al respecto en La Redonda 100.3, Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, dijo que los números del informe "suenan para título catástrofe pero no deben ser tomados de esa manera porque los argentinos comemos 114 kilos de proteína animal por año, es decir, carne de pollo, cerdo y vacuna. Argentina es el segundo consumidor de proteína animal del mundo, por detrás de Estados Unidos. Pero hablando exclusivamente de carne vacuna, los estadounidenses consumen en promedio 35 kilos al año y nosotros los 46 kilos que dice el informe. Es decir, no es para titular diciendo que los argentinos no consumimos proteínas, nada que ver".

En esa línea, agregó que "lo que pasa es que desde hace 15 años, tanto el pollo como el cerdo, han cambiado su genética y han aumentado su productividad, por lo tanto bajaron el precio de sus carnes. Es uno de los motivos por los que han cambiado los hábitos de consumo de los argentinos, que hoy estamos consumiendo casi la misma cantidad de carne vacuna que de pollo".

