Las causas del derrumbe en el hotel de Villa Gesell: "Hay que ser prudente con las conclusiones"

Gran parte de un edificio de diez pisos se derrumbó esta madrugada en la ciudad de Villa Gesell, afectando también a un inmueble lindero. Desde hace varias horas los bomberos trabajan en el lugar, buscando personas atrapadas entre los escombros.

La Municipalidad de Villa Gesell informó que "hay entre 7 y 9 personas atrapadas" en el hotel y señaló que, entre ellas, "hay trabajadores de una obra que se estaba realizando en forma clandestina”. A la vez, indicó que la misma no cumplía “con la normativa municipal, ni contaba con la autorización municipal correspondiente” y que “había sido paralizada por el Municipio en agosto de este año”.

Consultada al respecto, la arquitecta y concejal Eugenia Grinspun (Juntos), sostuvo que "estamos muy consternados por esta noticia, de la cual poco se sabe todavía. En principio, esperamos que puedan ser rescatadas las personas que se encuentran entre los escombros, sabemos que al menos una mujer ya fue trasladada al Hospital local, y luego ya vendrá el análisis estructural para entender qué pasó".

En diálogo con La Redonda 100.3, confirmó que el apart hotel estaba funcionando y que las personas que ahora se buscan entre los escombros estaban hospedadas en el lugar. "Está en funcionamiento pero a la vez estaba en obra. Por las noticias que nos van llegando, se trataría de una ampliación que no estaba habilitada pero aún no hay informaciones muy certeras. Por lo pronto, estamos colaborando con los bomberos, que están en medio de una ardua tarea para rescatar a las víctimas. A posteriori, ya analizaremos las causas de esto, en este momento hay que ser prudentes con las conclusiones".

