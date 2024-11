"Estamos a un paso de algo grave", la dramática advertencia por las brutales peleas en el Normal 2

En las últimas horas, el patio interno de la Escuela Normal 2, ubicada en diagonal 78 entre 4 y 58, volvió a ser escenario de una feroz pelea entre alumnas. Dos chicas de unos 15 años se trenzaron a golpes y se tiraron de los pelos. El episodio se suma a otro de similares características que había ocurrido el pasado viernes en el mismo establecimiento.

Tal como se ve en las imágenes publicadas por EL DIA.com, las jóvenes, de forma muy violenta se cruzaron dentro del edificio por causas que se desconocen, mientras el resto de los estudiantes observaba y algunos filmaban.

Los reiterados hechos de violencia entre alumnos han llevado a algunos padres y madres a replantearse la continuidad de sus hijos en el colegio. Tal es el caso de Maximiliano Rodríguez, que tiene una hija que concurre al segundo año del Normal 2. "Este flagelo se llama violencia, ni más ni menos. Se pelean, se graban y suben los videos a las redes. No hay una "contención" por parte de las autoridades y esto va escalando, está cada vez peor, con amenazas. Mi hija me envió las fotos de la chica que ayer sufrió una golpiza y se ve que las lesiones que tiene en la cara no son producto de golpes normales. Es jodido lo que está pasando".

En diálogo con La Redonda 100.3, Rodríguez agregó que "ya el año pasado hubo episodios de estas características con chicos de otros colegios. Siempre fueron problemas, diría externos. Pero este año las peleas son intra escolar. A mi hija, que está en segundo año, la han seguido hasta donde toma el colectivo. El jueves pasado me llamaron de la escuela para que vaya a retirarla porque las autoridades temían por su bienestar. Y me reuní con la directora. No me dio ninguna respuesta. Me pidió que hable más con ella en casa, eso fue todo, y eso es algo que ya lo hacemos. Para nosotros la situación da para más, ya estamos pidiendo el cambio de colegio. Me sorprende mucho la pasividad de las autoridades".

Por otra parte, profundizando en el análisis de la problemática, comentó que "ayer hubo una reunión de padres en la escuela, y casi termina a las piñas. Esto significa que el problema no es el colegio sino todos, nosotros, el conjunto de la sociedad. Acá estamos a un paso de que pase algo grave en serio. Sin ser extremista, estamos a un paso de eso, por la gravedad de los episodios que han ocurrido. Hay peleas que son en grupos, es decir, entre varios chicos o chicas toman de punto a alguien y van y le pegan; luego, los amigos de la víctima buscan venganza. Y no para, es una bola de nieve, y la siguen en las redes sociales, donde se dicen de todo".

"Desde que retiré a mi hija de la escuela, el pasado jueves, ya no volvió. Me contaron que hoy había presencia policial en la puerta de la escuela pero el problema es adentro", concluyó.

La entrevista completa, en el audio adjunto: