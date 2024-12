Guillermo Enrique no seguirá en Banfield: ¿hay chances de que vuelva a Gimnasia?

Guillermo Enrique dejó Gimnasia a mitad de este año para sumarse al plantel de Banfield. El pase se hizo a préstamo, por un año y con opción de compra. Sin embargo, en los últimos días, al defensor correntino, de 24 años, dirigentes banfileños le notificaron que le rescindirán el acuerdo a fin de año. Vale mencionar que un par de lesiones (hombro y rodilla) le quitaron posibilidades en su nuevo club.

El defensor, que en el “Lobo” disputó más de 70 partidos, aceptó este martes la charla con "El Equipo Deportivo" para analizar su futuro. ¿Vuelve a Gimnasia, lo quiere Marcelo Méndez, o deberá buscar nuevos horizontes?.

"¿Qué se de mi futuro?. Nada, por ahora nada", admitió el jugador. "Yo sigo teniendo contrato con Banfield, pero es todo incertidumbre desde que me comunicaron que me van a rescindir el contrato porque no me van a tener en cuenta. Así que estoy viendo donde me tocará estar el año que viene".

El dueño de su pase sigue siendo Gimnasia, claro. Por eso fue consultado si es posible una vuelta a Estancia Chica. "De Gimnasia no he tenido comunicación con nadie, excepto una charla que tuve con (Marcelo) Gauna por esta situación que me plantea Banfield. Y eso es todo. ¿Qué me dijo el Chelo?. Y... la realidad es que no estoy en los planes del cuerpo técnico de Marcelo Méndez. No me contaban porque yo tenía contrato con Banfield hasta junio, entonces por el momento no voy a volver al club".

Sobre su salida de Gimnasia, admitió que en ese momento "necesitaba cambiar de aire porque no me estaba sintiendo bien anímica y futbolísticamente".

La entrevista completa, en el audio adjunto: