Un ex Pincha, nuevo DT de Chacarita: "Es un desafío importante para mí porque el objetivo es pelear el ascenso"

Los equipos que integran la máxima categoría del ascenso, la Primera Nacional, van definiendo sus planteles y DTs para la temporada 2025. Y entre ellos, uno que ya se garantizó nuevo director técnico es Chacarita Juniors.

Tras el fin de la actual campaña, el club de San Martín dio con el sucesor de Manuel Fernández, que asumió en el segundo semestre del 2024 y estuvo lejos de conseguir el objetivo de clasificar al equipo para el Reducido que otorgaba el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El elegido es Juan Manuel Azconzábal, quien viene de dirigir al O'Higgins de Chile. En diálogo con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, el Vasco expresó: "estoy contento, porque se que Chacarita representa un desafío importante. Necesitamos encarar un muy buen trabajo para llegar al objetivo, que es llegar a la última fecha con posibilidades de ascender. No hay muchas alternativas e iremos en esa búsqueda".

En esa línea, agregó que "no es la primera vez que la gente de Chacarita me viene a buscar para dirigir al plantel. Por distintas circunstancias, nunca se dio pero esta vez consideré que esto es lo que necesitaba. Como dije, es un desafío lindo porque hay que armar un plantel nuevo. Este es un club pasional, que exige, que tiene mucha convocatoria y ese transitar ya lo he vivido con San Martín de San Juan, con Atlético Tucumán, y no hay vueltas: me gustó el desafío".

La entrevista completa, en el audio adjunto: