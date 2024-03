Cowen y González Arzac en La Redonda: "La idea es que Madelón termine el torneo actual y después analizaremos si sigue"

AUDIO.- El presidente y el secretario general de Gimnasia visitaron el estudio de la radio para una extensa entrevista. La actualidad del equipo, la falta de regularidad, los números del ciclo Madelón y su continuidad o no en el cargo, entre los principales temas abordados.

El presidente de Gimnasia, Mariano Cowen, y el secretario general del club, Oscar González Arzac, fueron entrevistados este mediodía por los periodistas de "El Equipo Deportivo", en La Redonda 100.3.

Aprovechando el fin de semana sin partidos oficiales para el equipo profesional de fútbol de la entidad, visitaron el estudio de la radio para compartir una extensa entrevista, donde se repasaron los principales temas de actualidad del once que dirige Leonardo Madelón, que tras la derrota del domingo pasado ante River en el Monumental resignó gran parte de sus chances de clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

En el inicio, el que tomó la palabra fue el presidente Cowen, quien analizó el presente futbolístico del equipo. "Después de cada partido nos juntamos y analizamos. El partido con River fue más de lo mismo, aunque hay atenuantes. Gimnasia mostró ciertas cosas. Pero lo que hablamos con Madelón, y lo charlamos también internamente, es que el equipo no es regular. Está en formación, y si bien ninguna derrota te deja tranquilo, por más que sea con River, es cierto que mostró cosas. Empezó ganando, llegó más al arco contrario, hay jugadores que van en camino a encontrar su lugar y Benja (Domínguez) está encontrando el gol. Lo analizamos y coincidimos en que el equipo tiene que encontrar la regularidad. Con Madelón hablamos mucho de fútbol, es una persona abierta y tenemos una relación muy fluída".

Por su parte, González Arzac fue más allá en el análisis y se refirió a un tema que ya es tema de conversación entre los simpatizantes triperos: la continuidad o no del DT. "Cuando nosotros fuimos a buscar a Leo (Madelón) necesitábamos salir de una situación que nos apremiaba, muy compleja. Veníamos de perder tres partidos consecutivos, teníamos el 31% de los puntos del año y necesitábamos levantar sí o sí. Si nos ponemos analíticos, creo que lo que pasó es que lo de Madelón fue muy bueno al principio y malo al final, hablando del torneo pasado. Y la foto que queda siempre es la del final, en este caso la del desempate ante Colón de Santa Fe".

En esa línea, agregó: "a mi no me pareció tan grave la crisis del final de torneo, así como tampoco pensé que estábamos para campeón cuando cuando le ganamos a Argentinos, a Vélez y a Central, en el inicio del ciclo del entrenador. Pero se cae al final porque el contexto nos hizo caer, post River. Ese partido fue un puñal. Gimnasia jugó bien ese día, nos veíamos ganadores y salvados, y sin embargo vi jugadores grandes llorando en el vestuario. Fue un puñal difícil de digerir. Y no haberle ganado a Arsenal, que estaba descendido pero no venía perdiendo todos los partidos, nos pegó fuerte".

De cara al futuro, González Arzac afirmó que "nosotros necesitamos resultados y Leo lo sabe. Y si esos resultados no están, obviamente que cambiaremos el rumbo. Está claro, les pasa a todos. Por supuesto, la idea es que termine el torneo. No queremos una catástrofe en estos tres partidos que restan. Al terminar el torneo, nos sentaremos y haremos un análisis para ver cómo continuamos. Leo tiene casi el 50% de los puntos. Si tomamos los últimos 10 técnicos de Gimnasia debe estar entre los tres mejores, junto con Gustavo Alfaro y "Pipo" Gorosito. No es que estamos analizando a un tipo que sacó el 27% de los puntos".

La entrevista completa, en el audio adjunto: