Dra. Marta Cohen: "Tras la pandemia no aprendimos a prepararnos, por eso hay tantos casos de dengue"

Este jueves, jueves 18 de abril, a las 15 hs, se realizará la charla “Enfermedades Emergentes que nos dejó la pandemia”. Será en el Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en calle 53 N* 671, entre 8 y 9, y estará a cargo de la Dra. Marta Cohen, médica patóloga pediátrica egresada de la Universidad Nacional de La Plata que reside en el Reino Unido.

Tras haber arribado ayer al país, la profesional ya ofreció una charla en la Cámara de Diputados de la Nación y mantuvo un encuentro con médicos del Hospital de Niños.

Alojada en nuestra ciudad, esta mañana dialogó con La Redonda 100.3 para anticipar los ejes de la conferencia que ofrecerá esta tarde. “Vamos a hablar de las enfermedades emergentes y de lo que quedó después de la pandemia, de la relación de la salud con el cambio climático y cómo enfrentar los nuevos desafíos".

En tal sentido, enfatizó que "lo que nos está pasando ahora demuestra que mucho no aprendimos de la pandemia. No aprendimos a prepararnos nuevamente, por eso hay tantos casos de dengue. Y el año que viene, si no hacemos algo ahora, habrá más casos. La pandemia también nos dejó otras consecuencias, como el Covid prolongado. En Argentina todavía no escucho hablar del tema, pero en Europa y en Estados Unidos hay clínicas en donde se les hace un seguimiento a pacientes que tuvieron Covid y aún tienen síntomas cognitivos, respiratorios o cardiovasculares".

Ante la posibilidad de que la humanidad enfrente una nueva pandemia en el corto o mediano plazo, Cohen subrayó que "tenemos que tener en claro qué debemos hacer para evitarla. Ojalá no tengamos otra pandemia en 100 años pero es necesario estar atentos a las enfermedades emergentes. El dengue ya está en la mitad del mundo, es algo que tiene que ver con el cambio climático. Pero en Europa tenemos otra amenaza: hay un altísimo número de fallecimientos de niños por estreptococo del grupo A, que producen una enfermedad llamada escarlatina, que era de la época victoriana".

En esa línea, agregó que "después de la pandemia, además, estamos observando que está creciendo la resistencia antibiótica. Ese es un gran problema: cómo enfrentar la lucha contra las enfermedades bacterianas. El caso del estreptococo que estamos observando hoy día es un ejemplo, los tratamientos con antibióticos no responden muy bien. De todo esto también vamos a hablar en la conferencia".

