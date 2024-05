Ivo Mammini, a casi dos meses de la lesión: cómo va su recuperación y cuándo podría volver a jugar

El 17 de marzo de este año, Gimnasia perdió por 3 a 1 ante River en el Estadio Monumental por la Copa de la Liga. Más allá de la derrota, ese día el Lobo sufrió una dura baja de cara a resto del torneo y los próximos meses: Ivo Mammini, de 20 años, sufrió una lesión ligamentosa.

“El estudio realizado confirmó la ruptura de ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla izquierda”, señaló en aquel momento el parte médico dado a conocer por el club. Mammini fue intervenido quirúrgicamente el 27 de marzo y desde entonces encaró una recuperación de varios meses.

A poco más de 50 días de la lesión, Ivo dialogó con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, y contó cómo va llevando esta etapa. "Me encuentro muy bien, excelente", destacó. "Respecto de mi recuperación, recién estoy en la etapa del apoyo, de hacer incapié en la extensión completa de la pierna y de a poco también ganando fuerza. Desde hace una semana y media, aproximadamente, comencé a subir escaleras y esta semana pude empezar a manejar el auto. Además de arreglarme los ligamentos cruzados tuvieron que hacerme una suturación de meniscos y por eso no pude apoyar el pie por un mes".

Si bien se definió como una persona ansiosa, Mammini expresó: "Estoy re tranquilo, lo cual me sorprende. Es muy difícil para una persona como yo, que desde chico no tuve lesiones, entender cómo de un día para el otro se te corta todo. Estás arriba, al 100 por ciento y pasás a cero. Pero sabemos que esto puede pasar, el futbolista trabaja con su cuerpo y estas cosas pueden suceder. Ahora es cuestión de saberlo llevar. Y si hay algo que le debo a esta lesión es que me hizo valorar mucho más las pequeñas cosas. Estoy aprovechando el tiempo libre para hacer cosas que antes no podía".

Respecto del nuevo entrenador del plantel profesional, Marcelo Méndez, el delantero albiazul contó que lo ve a diario, en Estancia Chica. "Por ahora estoy haciendo mi recuperación allá y por eso a Méndez lo veo todas las mañanas. Nos cruzamos, dialogamos mucho. Siempre que estoy en el gimnasio y ellos en la cancha aprovecho para ver los entrenamientos, que están muy buenos, son muy intensos. Me gusta la idea de juego que tiene, me convence".

Sobre la posible fecha de regreso a las canchas, Mammini dijo tener "bien en claro" que transita una recuperación que le demandará, en total, entre nueve y diez meses para volver a punto. "Si Dios quiere comenzaré a trabajar con el grupo en diciembre y en la pretemporada de enero ya estaría a la par de ellos, entrenando con normalidad y estando a disposición del cuerpo técnico. Por ahora, tranquilo, haciendo las cosas bien en lo que me toca".

La entrevista completa, en el audio adjunto: