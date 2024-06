La búsqueda del pequeño Loan en Corrientes: "Son horas de definiciones, hay gente que no está diciendo todo lo que sabe"

Transcurre el quinto día de búsqueda de Loan Danilo Peña, el nene que salió a buscar naranjas en Corrientes y nunca volvió.

En medio del operativo nocturno para encontrar a Loan, que contó con drones especiales y unos 600 agentes de Gendarmería y la Policía Rural, se hallaron posibles rastros de sangre y una naranja pelada. Estos elementos encontrados son importantes para la causa y por este motivo fueron incautados para peritarlos y así constatar, si por ejemplo, la sangre es del menor de cinco años.

Al respecto, el periodista de FM San Roque, de Corrientes, Daniel Bruno, informó esta mañana que "el rastrillaje que comenzó el viernes es masivo, con todos los elementos disponibles por parte de la Provincia y la Nación, que han dispuesto un amplio despliegue de fuerzas en la zona. La búsqueda es por aire y por tierra".

En diálogo con La Redonda 100.3, confirmó que las tres personas que estuvieron por última vez con Loan permanecen detenidas. "Se trata del tío, Antonio Benítez; un amigo de este, Daniel Ramírez y su pareja Mónica. Los tres están imputados bajo la figura legal de abandono de persona".

Por otra parte, el periodista se refirió a las características del lugar donde desapareció el pequeño. "Yo trabajé de maestro en esa zona. Tiene una geografía muy difícil, con una vegetación muy variada. Hay muchos cursos de agua, lagunas, esteros, bañados, montes cerrados y pajonales muy altos. Para mí, no pudo haber transitado por ese lugar sin la ayuda de alguien", subrayó. "Por eso hay quienes presienten que pudo haber sido llevado".

Sobre las sospechas que recaen en su círculo familiar por un posible rapto, Bruno sostuvo: "no se olviden que uno de los detenidos es un familiar. Yo creo que habrá que estar muy atentos a la investigación judicial en el día de hoy. Estimo que estamos en un límite razonable para algún quiebre psicológico de gente que, a lo mejor, no está acostumbrada a este tipo de cosas y sabe más de lo que dijo. Son horas de definiciones y, reitero, me parece que hay gente que no está diciendo todo lo que sabe".

La entrevista completa, en el audio adjunto: