Claudio Gugnali, tras el nuevo título de la Selección: "En esta final primaba el carácter y Argentina lo tuvo"

La Selección que comanda Lionel Scaloni no para de ganar: ahora logró el bicampeonato en la Copa América, al derrotar anoche a Colombia por 1 a 0, en un partido jugado en Miami.

Para analizar las aristas del nuevo éxito de la Selección argentina, en La Redonda 100.3 convocaron esta mañana a Claudio Gugnali, ensenadense formado en Estudiantes, que fue uno de los ayudantes de campo de Alejandro Sabella en el proceso de Eliminatorias y en el Mundial de Brasil 2014.

"Creo que, en el interior de cada uno, sabíamos que el final era este pero había que confirmarlo con los hechos", comenzó diciendo. "Se sabía que Colombia iba a ser un rival duro, que venía con un invicto de más de 20 partidos, que era un equipo dinámico. Pero de este lado están nuestras bestias, que no tienen techo, que todos juntos son dinamita y que no se cansan de ganar, mantienen el hambre de gloria como si no hubieran ganado nada. Es muy elogiable eso. A mi me gusta, a veces, vaticinar cosas y correr riesgos, y había dicho públicamente que en esta final primaba el carácter, y Argentina tuvo el carácter necesario para jugarla".

En diálogo con el programa "Inteligencia Artesanal", Gugnali resaltó el perfil de equipo invencible que ha construido el seleccionado nacional en los últimos años. "¿Cómo le ganás a esta Selección?. Es impensado, por la solidaridad y el espíritu que tiene. Además, los que entran son tan determinantes como los que juegan habitualmente. A mis íntimos, anoche les decía: no hizo un gol Julián Álvarez, ahora entra Lautaro y vas a ver que el gol lo hace él. Es así, el que entra y el que sale tiene el mismo cariño y respeto por el equipo. Sumale la fiesta de Di María; me decía 'cómo que se va a retirar de la Selección y no va a ser campeón'. Pero, bueno, el partido había que jugarlo, y sufrirlo, pero este equipo sorprende al seguir logrando éxitos".

Sobre Di María, con quien desarrolló una gran relación durante la convivencia en la Selección de 2014, dijo que "Ángel es un símbolo, es el mejor ejemplo de cómo un deportista puede demostrarle a todos y así mismo que se puede. Tuvo momentos de crisis pero nunca bajó los brazos. No era necesario que fuese campeón del Mundo y bicampeón de América para saber lo que es Di María":

La entrevista completa, en el audio adjunto: