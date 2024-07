Federico Milo, tras despedirse de Gimnasia: "Me voy contento, siento que defendí la camiseta como tenía que hacerlo"

Federico Milo firmó esta semana su salida de Gimnasia, tras no ser considerado por el entrenador Marcelo Méndez y seguirá su carrera en Independiente Rivadavia de Mendoza.

El defensor nunca pudo consolidarse en el equipo titular desde su llegada en el mercado de pases de verano y luego de no sumar muchos minutos con la llegada del DT uruguayo, armará sus valijas. Había llegado para reforzar el lateral izquierdo en enero de este 2024, pero no pudo asegurarse el puesto con el anterior entrenador, Leonardo Madelón, ni con el actual. Acumuló diez partidos en Gimnasia y no convirtió goles.

Tras confirmarse su salida, Milo dialogó con "El equipo deportivo", por La Redonda 100.3, donde repasó su estadía en el club albiazul. "Yo evalúo como positivo mi paso por Gimnasia. Me sentí muy cómodo desde el día que llegué y adentro de la cancha sentí que cumplí, que defendí la camiseta de Gimnasia como se tenía que defender", expresó.

Respecto de su trato con Marcelo Méndez, quien no lo tenía en cuenta para cubrir el lateral izquierdo del equipo, afirmó: "los entrenadores toman decisiones y se respetan. No se si fue por gusto o qué pero tomó esa decisión y es respetable. No tengo nada contra él, muy por el contrario. No se qué es lo que no le habrá gustado de mí pero yo me voy contento porque cuando me tocó jugar di todo, lo hice de la mejor manera".

La entrevista completa, en el audio conjunto: