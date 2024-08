La búsqueda de Germán Kiczka y su hermano: "Por la forma en que actuó la Justicia, uno puede pensar que tuvieron ayuda para escapar"

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmó que la administración provincial dará una recompensa de 5 millones de pesos, a quienes aporten datos certeros para dar con el paradero de Germán Kiczka, ex diputado, y su hermano Sebastián. Ambos se encuentran prófugos de la Justicia, acusados de distribución de material de abuso sexual infantil.

El pasado 7 de agosto, efectivos de la Policía allanaron el domicilio del legislador, donde encontraron archivos con material pedófilo, zoofilia e incesto.

Luego de sufrir el desafuero, Kiczka se habría fugado del país e Interpol ya emitió un alerta roja por su búsqueda. De esta manera, Passalacqua anunció esa fuerte suma de dinero para quien pueda aportar datos fehacientes de su escondite.

El periodista Jorge Kurrle, propietario del canal C6 Figital de Posadas, dialogó este miércoles con La Redonda 100.3, y brindó datos del ex legislador y de su búsqueda. "Kiczka es un dirigente de origen radical, asociado a Pedro Puerta, el hijo de Ramón Puerta, quien fuera dos veces gobernador de la Provincia, y entró a la Cámara de Diputados por la lista de Cambiemos. Además, Kiczka y Puerta conformaron un nuevo espacio, que se llama Activar, que hoy por hoy adhiere a las políticas de La Libertad Avanza", expresó sobre su perfil político.

Sobre su paradero, Kurrle indicó que "si bien en estos momentos se estaría descartando la posibilidad de que, junto a su hermano, hayan salido del país, acá sabemos que escapar por algún paso fronterizo ilegal es algo que por supuesto puede ocurrir, es muy fácil. Los misioneros sabemos bien que puede suceder en el 90 por ciento de la frontera provincial. Lo que a mí no me cierra mucho es por qué no detuvieron al hermano primero, ya que no tenía fueros y podían hacerlo. Sin embargo, cuando salió la orden de detención fue para ambos, días más tarde, el jueves pasado, una vez que Germán fue desaforado. Esto me hace pensar que hubo alguien que los ayudó, retrasando la orden de detención, porque estaba planificado que ambos se fugaran. Hay una zona gris allí, que la Justicia tendrá que explicar. Uno puede pensar, por la forma en que se actuó, que tuvieron ayuda del sistema".

La entrevista completa, en el audio adjunto: