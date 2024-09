Martín López Armengol: "Los docentes universitarios han perdido el 25% de su poder adquisitivo desde que comenzó el año"

Los gremios universitarios rechazaron la propuesta salarial efectuada por el Ministerio de Capital Humano y sigue el paro en la Universidad Nacional de La Plata.

El Gobierno convocó de urgencia a docentes y no docentes y planteó una suba del 5,8 por ciento. Lejos del acuerdo, hoy sigue la medida de fuerza y ratificaron la Marcha Federal del 2 de octubre.

Consultado al respecto, el titular de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, expresó que "venimos desde hace mucho tiempo en una constante discusión sobre variables que afectan el normal funcionamiento de nuestro sistema universitario. En la primera parte del año tomó mucho protagonismo la actualización de los gastos de funcionamiento, algo que pudo solucionarse razonablemente a mitad del año. En forma concomitante la preocupación salarial seguía estando presente y hoy es un punto que aún no se ha resuelto".

En diálogo con La Redonda 100.3, el rector afirmó que "a diez meses de iniciado el año estamos con un deterioro del poder adquisitivo del 25% en los salarios docentes y no docentes y ese es el problema central, sumado a otros aspectos que también afectan el normal funcionamiento del sistema educativo universitario. Y tampoco es menor el permanente destrato discursivo, que es lo que estamos recibiendo desde el comienzo del año sobre el rol de las universidades públicas o la importancia del sistema científico tecnológico".

Sobre las versiones que dan cuenta de una merma en el plantel docente universitario a nivel nacional por la cuestión salarial, López Armengol manifestó: "no sabemos si en la UNLP hay docentes que han dejado su actividad por este tema pero sí estamos viendo una desmotivación, fundamentalmente entre los jóvenes, que empiezan a dudar sobre la posibilidad real de dedicarse a la docencia en universidades públicas a partir de estas señales que se están dando. Quienes estamos en esto desde hace años tenemos capacidad para seguir capeando estos momentos. Pero sabemos que los impactos de las acciones sobre el sistema educativo siempre tienen efectos no solo coyunturales sino a mediano y largo plazo. Por eso los jóvenes tienen sus dudas".

Respecto del futuro de la ley de Financiamiento Universitario, sancionada semanas atrás por el Congreso nacional y que sería vetada por el Javier Milei, pidió "esperar hasta el 3 de octubre para ver si llega el veto o no. La decisión oficial todavía no está aunque el Presidente ya anticipó en redes sociales que aplicará un veto total. No somos optimistas y nos genera preocupación porque es una ley que recompone salarios y gastos de funcionamiento".

Volviendo al punto central del reclamo, que cobrará vmás visibilidad en la Marcha Federal convocada para el miércoles próximo, subrayó que "desde mayo, cuando logramos una mejora en el presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento que nos satisfizo, hemos tenido algunas propuestas salariales. Fue buena la de julio pero no así las de agosto y septiembre. Si bien tenemos conversaciones permanentes con funcionarios del Gobierno nacional donde se reconoce la problemática salarial, la verdad es que no estamos encontrando soluciones, no hay una oferta sostenible en el tiempo. Es un tema que ya lleva mucho tiempo y nos distrae, y se trata de una cuestión básica, elemental, que recae sobre el salario de nuestros trabajadores".

