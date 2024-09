Quién es Augusto Max, el nuevo refuerzo de Gimnasia: "Siento una alegría enorme, deseaba jugar en Argentina"

El volante tucumano Augusto Max, de 32 años y de último paso por el FK Železničar Pančevo, de Serbia, ya es jugador de Gimnasia. Esta semana, puso la firma en el contrato que lo unirá al Lobo por los próximos 18 meses.

Sus inicios como futbolista profesional fueron en su tierra natal, jugando para los dos clubes más importantes del Norte argentino: San Martín y Atlético Tucumán. Luego sumó pasos por Mitre de Santiago del Estero y Juventud Unida de Gualeguaychú, para llegar a Quilmes en 2017. En su paso siguiente, emprendió una extensa aventura internacional que tuvo a clubes de Grecia y Hungría como primeros destinos y a Cerro Largo (Uruguay) y Unión La Calera (Chile) más tarde. Finalmente, regresó a Europa para una breve estadía en el referido club serbio, desde donde llegó a La Plata para sumarse al plantel albiazul.

"Esta oportunidad que se me presenta es una alegría enorme, principalmente por el equipo al que me toca llegar. Conozco mucho el club, conozco mucho el fútbol argentino, y hace mucho tiempo que deseaba jugar en el país, no se me estaba dando. Creo estar bien preparado para afrontar este hermoso desafío que es Gimnasia", comentó Augusto en su primer contacto con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3.

Sobre su reciente paso por el fútbol serbio, comentó: "Sacando las cinco ligas top de Europa, probablemente la de Serbia esté entre las más competitivas del segundo pelotón. El nivel futbolístico es muy bueno. Muchos jugadores serbios se van a jugar a otros clubes europeos, están por todos lados. Y culturalmente son muy parecidos a la Argentina en muchas cosas, por eso digo que no fue tan grande el cambio en mi vida por haber ido a competir allí. Claro que lo que no se compara es la pasión que hay en algunos clubes de Argentina, y en Gimnasia sin dudas. Lo que pasa acá es incomparable y es lo más hermoso que tiene el fútbol, jugar en equipos así":

La entrevista completa, en el audio adjunto: