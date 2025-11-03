Fernando Zaniratto, sobre el penal atajado sobre la hora: "Insfrán hizo justicia"

Fernando Zaniratto habló en conferencia de prensa, donde destacó el esfuerzo y desempeño de sus dirigidos: “Laburamos convencidos de lo que estábamos haciendo, más allá de los resultados ajenos y la situación. Los jugadores trabajaron bien, entregaron todo. Lo que cambió que tuvimos dos semanas de trabajo”.

A su vez, el DT también se expresó sobre la gran actuación del arquero tripero y del penal cobrado en la última jugada: “Insfrán hizo justicia. Atajó un penal importantísimo. Ganamos un partido en la cancha de River en un momento muy difícil para nosotros. Disfrutar de esta victoria y seguir”.

Por su parte, también sostuvo: “Lo que pasó en la semana no entramos en esa. Los jugadores respondieron no solo en este partido, más allá del mal trago del clásico. Tuvimos dos semanas para trabajar y lo hicieron con la máxima exigencia y hoy tuvieron el fruto”.

En cuanto al rival y lo que significa obtener un triunfo en ese escenario declaró: “Creo que no tomamos dimensión de lo que es ganarle a River acá. Viendo lo nuestro es importantísimo, ganar en esta situación es muy importante”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: