Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"

AUDIO.- El Dr. Jorge Mazzone, presidente del Distrito I del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, afirmó que los profesionales "vienen con un estrés crónico desde hace rato". Alerta por el impacto en la calidad de atención a los pacientes.

Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
4 de Noviembre de 2025 | 10:48

Escuchar esta nota

El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires advirtió, a través de un documento, la “creciente y alarmante prevalencia del Síndrome de Burnout entre los profesionales de la Salud en Argentina”.

Asimismo, se detalló que el fenómeno “representa un grave riesgo tanto para la salud física y mental de los médicos, como para la calidad de atención que reciben los pacientes”.

Consultado al respecto, el Dr. Jorge Mazzone, presidente del Distrito I del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, brindó detalles del síndrome de Burnout y su impacto en la salud de quien lo sufre. "Es un conjunto de signos que padecen todos los integrantes de los equipos de salud -aunque se está viendo más en los médicos-, como consecuencia de la exposición prolongada al estrés crónico. Esto genera un conjunto de síntomas psíquicos y físicos que afectan gravemente el estado de salud de los profesionales y, claro, también impacta en la calidad de atención a la población.

En declaraciones que formuló este martes en la radio La Redonda 100.3, el directivo reveló que "esta problemática está afectando al 60% del equipo de salud, aunque ese porcentaje sube al 70% en el caso de los residentes".

En uno de sus párrafos, el informe del Colegio de Médicos destaca que 5 de cada 10 médicos consultados aseguraron “que no volvería a estudiar medicina, reflejando un profundo desgaste emocional y frustración vocacional que pone en jaque la sustentabilidad del sistema sanitario”. Para el Dr. Mazzone, se trata de un dato "tristísimo".

"Para nosotros siempre fue un orgullo llevar el guardapolvo blanco, desde nuestra época de estudiantes de medicina. Es un símbolo de nuestra vocación de asistencia a la gente. En cambio, hoy vemos que los médicos están absolutamente derrotados. Esa es la palabra. Porque vienen con un estrés crónico desde hace rato".

LE PUEDE INTERESAR

Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield

LE PUEDE INTERESAR

Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico

Y, en esa línea, agregó: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud, y ahora, unos años más tarde, el cuadro no se revierte. No hay políticas adecuadas para revertirlo y los médicos siguen en el pluriempleo. Por eso se desgastan en forma prematura y cuando les llega la edad ideal, por pleno conocimiento, capacidad y experiencia, ya no quieren ejercer más la medicina".

La entrevista completa, en el audio adjunto:

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea

VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

VIDEOS.- Otra jornada manchada por la violencia escolar en La Plata: golpes en Normal 2 y corridas en el Nacional

VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
+ Leidas

Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos

Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas

La ligó Halloween: el Kremlin le declaró la guerra

Preocupación en Wall Street y un cierre a la baja

Un musulmán ganaba la elección de Nueva York

Dick Cheney: adiós al ex vice de Estados Unidos
Últimas noticias de Información General

Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas

Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos

Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield

Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Deportes
El platense Tomás Etcheverry debutó con una victoria en el ATP 250 de Atenas
Estudiantes en la antesala de "dos finales": qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana
"¡Gracias Javi": Estudiantes anunció la venta de Javier Altamirano a la Universidad de Chile
VIDEO. Zaniratto, tras el triunfo ante River en el Monumental: "Con orden y sacrificio pudimos sacar el partido adelante"
La Liga Profesional destacó a Insfrán y Zaniratto como los mejores de la fecha
Espectáculos
Bizarrap anunció una explosiva sesión junto a Daddy Yankee: cuando se estrena la #0/66
Todo mal entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por sus hijos: “Llevo más de 40 días sin verlos”
Baby Etchecopar estalló de furia por una fake news sobre su salud: "¡Asustan a mi familia!"
Marcela Tinayre y la tajante respuesta sobre su pelea con Juana Viale: “Es mi hija y no la invité”
Tinelli rompió el silencio por la amenaza a su hija Juanita y le apuntó al "dueño de un medio"
Policiales
Una nena fue atropellada en la Ruta 11 y debió ser trasladada al Hospital de Niños
“Podría estar muerta”: la madre de la adolescente atacada con una cadena en el colegio pidió el cambio de carátula
Una banda de nueve menores tiene en vilo a una zona de La Plata: "Nadie los agarra"
Entre Ríos: un hombre festejaba su jubilación y un vecino lo asesinó con una escopeta
Alcoholizado, chocó contra una cabina de gas en La Plata y está grave
La Ciudad
Micros en La Plata: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves del nuevo pliego
VIDEOS.- Otra jornada manchada por la violencia escolar en La Plata: golpes en Normal 2 y corridas en el Nacional
¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea
VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF
Avanza la renovación de la avenida 38 en San Carlos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla