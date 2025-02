Afirman que este año casi la mitad de los alumnos de primaria tendrá que recuperar horas de clase

AUDIO.- Una resolución establece que las provincias que no cumplan con un mínimo de 760 horas de clase al año deberán recuperar la cantidad de horas no dictadas. Un informe del Observatorio "Argentinos por la Educación" advierte que 11 jurisdicciones programaron calendarios que no alcanzan ese piso.