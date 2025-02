"Soy hincha de Gimnasia": la confesión de Pablo Martel, técnico de Sarmiento (LB), rival del Pincha esta tarde

Estudiantes de La Plata y Sarmiento de La Banda se medirán este martes desde las 18.10 en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe por los 32avos de final de la Copa Argentina 2025. El Pincha busca repetir el título conseguido en 2023, mientras que el equipo santiagueño intentará dar la sorpresa.

Respecto de la actualidad futbolística de Sarmiento, se sabe que aún no ha debutado en la temporada 2025 del Torneo Federal A. En la edición pasada, alcanzó la final por el ascenso a la Primera Nacional, pero cayó ante Los Andes por 1-0 en Córdoba. La buena campaña realizada en el primer certamen del interior le permitió clasificar para la Copa Argentina.

Su entrenador es Pablo Martel y desde Santa Fe, donde ya se encuentra la delegación santiagueña, dialogó con "El Equipo Deportivo", en La Redonda 100.3. "Llegamos aquí este lunes a media tarde, después de varias horas de ruta. Es algo a lo que estamos acostumbrados por el Torneo Federal, te obliga a viajar constantemente. Este año vamos a recorrer unos 11.000 kilómetros solo por la etapa clasificatoria. Es algo que conspira contra el descanso y el rendimiento de los jugadores", admitió.

Ya hablando puntualmente del encuentro previsto para esta noche, contó que "este partido con Estudiantes nos agarra en medio de la preparación porque aún no estamos compitiendo en el Federal. De hecho, tuvimos que modificar nuestra pretemporada para tratar de llegar bien a este partido. Para nosotros es el debut oficial del año. Nos hubiese gustado llegar con algo de competencia pero el calendario lo quiso así. Particularmente, no soy de poner excusas, y si bien este partido nos agarra aún conformando el plantel, no deja de ser una inyección anímica medirnos con un buen equipo para saber donde estamos parados. Queremos competir y estar a la altura".

Precisamente, al hablar de Estudiantes y su actualidad en la Liga Profesional, expresó: "he visto casi todos los partidos que han jugado en el arranque del torneo. No vamos a descubrir nada si digo que es un equipo que tiene jerarquía, colectiva e individual. Cuenta con una gran gama de jugadores, sobre todo en la parte ofensiva. Tiene su estilo, su sistema de juego, pero también tiene debilidades, que las hemos analizado para tratar de aprovecharlas. Vamos a tener que estar muy concentrados, muy atentos, estar en el detalle, y tener intensidad física y mental. Para nosotros es el partido de nuestras vidas".

Por otra parte, Martel reveló un detalle personal más relacionado al folklore futbolero que, según dijo, le agrega un condimento especial: "Yo he vivido muchos años en La Plata y soy hincha de Gimnasia. Es más, he jugado en sus divisiones inferiores, y por eso también será un partido especial para mí. Le tengo un gran cariño a Gimnasia y espero que mañana los triperos nos apoyen y estén con nosotros. Tengo tíos y primos que son hinchas de Gimnasia pero también tengo una particularidad: soy sobrino de José Hugo "Tato" Medina, campeón del mundo con Estudiantes, a quien en su momento le pedí perdón porque me había enamorado de la hinchada de Gimnasia. Para completarla también tengo otra parte de mi familia que es pincha. Como verán, será muy especial para todos nosotros".

Y fue más allá aún al contar que hay otros dos jugadores del plantel de Sarmiento que son hinchas de Gimnasia. "Coco Roldán y Arián Giordano han jugado en las inferiores del Lobo y también son simpatizantes".

La entrevista completa, en el audio adjunto: