La polémica foto en el juicio por la muerte de Maradona: "Diego no entraba en el cajón de lo inflamado que estaba", dijo Fernando Burlando

Con siete acusados en el banquillo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro dio inicio al proceso oral que determinará quiénes fueron culpables, por acción u omisión, de la muerte de Diego Armando Maradona. En ese marco, ayer se dio a conocer en el debate una foto del ex técnico de Gimnasia que causó polémica.

Si bien la causa está caratulada como homicidio simple con dolo eventual, el abogado patrocinador de Dalma y Gianinna Maradona, Fernando Burlando, no descartó que el curso de la investigación pueda llevar a que el hecho se investigue como "homicidio calificado". Además reveló que "Diego no entraba en el cajón de lo inflamado que estaba".

"Yo afirmo que la muerte de Maradona fue un asesinato y el razonamiento para sostener esa afirmación es muy sencillo. Solo hay que contemplar lo que hizo con Diego esta gente que esta acusada, procesada y está siendo juzgada en este proceso oral", explicó Burlando esta mañana en declaraciones que formuló en La Redonda 100.3.

Y agregó: "Por empezar, Maradona fue internado en un lugar inapropiado. Lo llevaron a esa casa engañando a la familia. Y a partir de su llegada a esa casa en el barrio San Adrés, en Benavídez, fue todo desidia, desinterés, demencia y locura por parte de quienes tenían que atender a Diego y no lo hicieron. Entre el 11 y el 25 de noviembre del 2020, es decir en los últimos días de su vida, estos profesionales, si se los puede llamar así, lejos de generar acciones positivas para sanarlo, lo dejaron morir. No dudo que en este juicio vamos a escuchar cosas que nos van a estremecer".

A su vez, manifestó que "no hay un único responsable en esto, lo fueron todos los que están acusados. Desde los enfermeros, por ejemplo, quienes son los ojos del paciente, hasta la coordinadora de la prestadora de salud. En la casa no había ni gasas, mientras que Diego tenía muchísimos problemas de salud. Lo que hacían con Diego prácticamente era una trata de personas, lo usaban para los negocios, lo tenían abducido, lo separaron de su mujer, estaba con ese entorno que era una porquería, rodeado de personas desconocidas, ajenas a su familia".

Del mismo modo, el letrado no dudó en afirmar que "a Diego le dirigían la vida, además de estar preso de sus adicciones. Las hijas lo llamaban pero a Maradona le cambiaban el chip del teléfono y por eso él estaba convencido que sus hijas no querían hablar con él, y a su vez sus hijas pensaban que su papá no las quería atender. Su círculo más cercano, que parecía que lo protegía, en realidad lo estaba mandando a la hoguera, por eso hablo de trata de personas".

Por otra parte, Burlando lanzó una expresión fuerte al asegurar que "hay gente a la que Diego le servía muerto. De hecho, hay contratos que Maradona firmó post-morten, aunque parezca mentira. Y de eso no se beneficiaron los herederos, sino gente del entorno".

Sobre la imágen de Maradona que fue revelada en la primera jornada del juicio y que causó un fuerte impacto entre los presentes, Burlando dijo que "no fue exagerado mostrar esa foto, porque Diego no entraba en el cajón de lo inflamado que estaba. Yo lo vi, créanme lo que les digo. Tenía una inflamación tal en su rostro que era imposible no darse cuenta que necesitaba asistencia urgente. Cualquiera podía darse cuenta que estaba mal, que iba a explotar en cualquier momento".

La entrevista completa, en el audio adjunto: