Reclamos tras otra muerte por el tránsito: "La seguridad vial tiene que ser vista como una política pública"

Ayer, Leonardo Fabián Villafañe, víctima de un trágico accidente en Los Hornos, fue despedido por familiares, amigos y seres queridos. El joven viajaba en una motocicleta cuando colisionó con un colectivo de la línea Sur ramal 10.

El nuevo caso fatal reavivó viejos reclamos para que los gobiernos local y provincial impulsen con mayor énfasis programas que apunten, especialmente, a la prevención y la concientización. "Los números de este año no muestran un descenso de la cantidad de incidentes viales, no vemos campañas de concientización por parte de los Gobiernos y la consecuencia de todo esto es lo que observamos: una mayor cantidad de víctimas", afirmó Perrotta.

Y agregó: "En el 2024, La Plata estuvo entre las ciudades que mayor cantidad de víctimas fatales tuvieron por incidentes viales, incluso superando a las cifras del 2023. Además, hay que tener en cuenta a las personas que quedan con secuelas, muchas de ellas internadas y en grave estado".

En diálogo con "Inteligencia Artesanal", por La Redonda 100.3, el directivo manifestó que "nosotros vemos la seguridad vial como una política pública. Lo vemos como una necesidad que tiene la Ciudad para mejorar una problemática que es de los gobiernos locales. Cuando se hizo se inversión bajaron las estadísticas y eso también baja los costos, porque los incidentes viales le cuestan un montón de plata a la Provincia y a los municipios, por las horas médicas, el uso de los hospitales públicos, etc".

No obstante, enfatizó que, más allá de las políticas públicas, "está claro que el primer responsable de que haya un incidente vial es alguno de los conductores. Generalmente las cosas no pasan por problemas mecánicos sino por distintas negligencias. En La Plata, el 60% de las personas que fallecen lo hacen porque conducían una moto sin casco y cometiendo una infracción. Entonces, el primer responsable es la gente. Pero todos piensan que a ellos no les va a pasar"

